Charles Gounod à Paris en 1859 (5/5)

Félicien David (1810-1876)

Herculanum (créé le 4 mars 1859 au Théâtre impérial de l’Opéra de Paris) Acte I. Sc 1. Choeur "Gloire à toi"

Choeur de la Radio Flamande, Orchestre Philharmonique de Bruxelles, direction Hervé Niquet

Ediciones Singulares ES1020

Giacomo Meyerbeer (1791-1864)

Le Pardon de Ploërmel (créé le 4 avril 1859 à l'Opéra Comique à Paris) Acte II. Air de Dinorah "Ombre légère"

Mado Robin, soprano, Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction Pierre Dervaux

EMI 7675032

Jacques Offenbach (1819-1881)

Orphée aux Enfers (1858) Acte I. 2ème tableau. Air de Pluton "Heureuses Divinités"

Jean-Paul Fouchécourt, ténor, Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Marc Minkowski

EMI 5567252

Jacques Offenbach (1819-1881)

Orphée aux Enfers (1858) Acte II. 4ème tableau. Choeur "Ce bal est original"

Choeur et Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Marc Minkowski

EMI 5567252

Charles Gounod (1818-1893)

D'un coeur qui t'aime (1851 d'Athalie de Racine)

Choeur du College de Gonvile et Caius de Cambridge, direction Geoffrey Webber

Centaur Records CRC 2848

Charles Gounod (1818-1893)

La cigale et la fourmi (1856) poème de La Fontaine

Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly, direction François Polgar

Calliope CAL 9401

Charles Gounod (1818-1893)

Messe de Sainte Cécile (1855) "Domine salvum fac" Prière de la Nation

Choeur et Orchestre de la Radio Bavaroise, direction Mariss Jansons

BR Klassik 900114

Hector Berlioz (1803-1869)

Requiem op 5 (1837) II. Dies Irae

Choeur de l'école de garçons de Wandsworth, Choeur et Orchestre Symphonique de Londres, direction Sir Colin Davis

Philips 416283-2

Charles Gounod (1818-1893)

Philémon et Baucis (1859-60) Acte I. Air de Baucis "Ah si je redevenais belle"

Denise Duval, soprano, Francis Poulenc, piano

Clio CLM 001

Charles Gounod (1818-1893)

Prélude et Fugue en Ré majeur (s.d.) Prélude (arrangement de Maintenant et Autrefois composé en 1859)

Roberto Prosseda, piano

Decca 4816956

Charles Gounod (1818-1893)

Ave Maria - Méditation sur le premier Prélude de Bach (1859)

Leontyne Price, soprano, Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Herbert von Karajan

Decca 592 011

…Ce fut dans une de ces excursions nocturnes que me vint la première idée de la ‘’nuit de Walpurgis ‘’ du Faust de Goethe. Cet ouvrage ne me quittait pas; je l'emportais partout avec moi, et je consignais, dans des notes éparses, les différentes idées que je supposais pouvoir me servir le jour où je tenterais d'aborder ce sujet comme opéra, tentative qui ne s'est réalisée que dix-sept ans plus tard.

Charles GounodMémoires d’un artiste

(Actes Sud 2018)