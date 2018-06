Charles Gounod à Paris en 1859 (4/5)

Charles Gounod (1818-1893)

Faust (1859) Acte II. Sc 1. Choeur "Vin ou bière"

Marc Barraud, baryton, Choeur de l'Armée française, Choeur et Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 5562242

Faust (1859) Acte II. Sc 5. Choeur "Ainsi que la brise légère"

Marc Barraud, baryton, Choeur de l'Armée française, Choeur et Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 5562242

Faust (1859) Acte III. Sc 4. Air de Faust "Salut demeure chaste et pure"

Henri Legay, ténor, Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction Pierre Dervaux (enrt 1956)

Forlane FOR17014-3

Faust (1859) Acte III. Sc 6. Air de Marguerite "O Dieu que de bijoux"

Martha Angelici, soprano, Orchestre de l'Opéra-Comique de Paris, direction Jesus Etcheverrry

EMI 5 85332 2

Faust (1859) Acte III. Sc 8. "Prenez mon bras un moment" (Scène du Jardin, quatuor)

Richard Leech, ténor, Cheryl Studer, soprano, José van Dam, baryton-basse, Nadine Denize, mezzo-soprano, Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 5562242

Faust (1859) Acte III. Sc 8. Duo Marguerite Faust "Il se fait tard" (Scène du Jardin, duo d'amour)

Victoria de Los Angeles, soprano, Nicolai Gedda, ténor, Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction André Cluytens (enrt 1959)

EMI 7699832

Faust (1859) Acte IV. Sc 5. Sérénade de Méphistophélès "Vous qui faites l'endormie"

José van Dam, baryton-basse, Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 5562242

Faust (1859) Acte IV. Sc 6. Trio Valentin-Faust-Méphistophélès "Que voulez-vous messieurs ?"

Thomas Hampson, baryton, Richard Leech, ténor, José van Dam, baryton-basse, Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 5562242

Faust (1859) Acte V. Sc 1. Duo Faust-Méphistophélès "Doux nectar"

Richard Leech, ténor, Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 5562242

Faust (1859) Acte V. Sc 1. Duo Faust-Méphistophélès "Que ton ivresse ô volupté"

Richard Leech, ténor, José van Dam, baryton-basse, Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 5562242

…Ce fut dans une de ces excursions nocturnes que me vint la première idée de la ‘’nuit de Walpurgis ‘’ du Faust de Goethe. Cet ouvrage ne me quittait pas; je l'emportais partout avec moi, et je consignais, dans des notes éparses, les différentes idées que je supposais pouvoir me servir le jour où je tenterais d'aborder ce sujet comme opéra, tentative qui ne s'est réalisée que dix-sept ans plus tard.

Charles GounodMémoires d’un artiste

(Actes Sud 2018)