Charles Gounod à Paris en 1859 (3/5)

Giacomo Meyerbeer

Les Huguenots

Jeanine Micheau, soprano, Orchestre du Théâtre National de Paris, direction Georges Prêtre

Forlane FOR17014-6

Ferdinand Hérold (1791-1833)

Le Pré aux clercs (1832) Acte I. Duo Nicette Girot "Les rendez-vous de noble compagnie"

Claudine Collart, soprano, Lucien Lovano, baryton, Orchestre Radio-Lyrique, direction René Benedetti

Musidisc 202012

Giuseppe Verdi (1813-1901)

La Traviata (1853 - création à Paris 1856)

Ileana Cotrubas, soprano, Nicolai Gedda, ténor, Orchestre de l'Opéra de Vienne, direction Joef Krips

Orfeo C816 1121

André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813)

Richard Coeur de Lion (1784) Acte III. Trio Blondel, Charles, Urbain "Il faut que je lui parle"

Michel Trempont, baryton, Ludovic de San, baryton, Jean van Gorp, baryton, Orchestre de chambre de la RTB, direction Edgard Doneux

EMI 5752662

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Obéron (1826) Ouverture O

rchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, direction Antal Dorati

Decca 4825659

Charles Gounod (1818-1893)

Le Médecin malgré lui (1858) Acte I. Air de Sganarelle "Qu'ils sont doux"

Jean-Christophe Benoit, baryton, Orchestre lyrique de l'ORTF, direction Jean-Claude Hartemann

Musidisc 202322

Charles Gounod (1818-1893)

Le Médecin malgré lui (1858) Acte II. Sextuor "Eh bien charmante demoiselle"

Jean-Christophe Benoit, baryton, Jean-Louis Soumagnas, basse, Monique Stiot, soprano, Lina Dachary, soprano, Jean Martin, baryton-basse, Joseph Peyron, ténor, Orchestre lyrique de l'ORTF, direction Jean-Claude Hartemann

Musidisc 202322

Charles Gounod (1818-1893)

Le Médecin malgré lui (1858) Acte III. Air de Sganarelle "Vive la médecine"

Jean-Christophe Benoit, baryton, Orchestre lyrique de l'ORTF, direction Jean-Claude Hartemann

Musidisc 202322

Charles Gounod (1818-1893)

Faust (1859) Acte I. Sc2. Duo Faust-Méphistophélès "A moi les plaisirs"

Richard Leech, ténor, José van Dam, baryton-basse, Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 5562242

Charles Gounod (1818-1893)

Faust (1859) Acte III. Sc 6. Ballade du roi de Thulé

Victoria de Los Angeles, soprano, Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction André Cluytens

(enrt 1959)

EMI 7699832

…Ce fut dans une de ces excursions nocturnes que me vint la première idée de la ‘’nuit de Walpurgis ‘’ du Faust de Goethe. Cet ouvrage ne me quittait pas; je l'emportais partout avec moi, et je consignais, dans des notes éparses, les différentes idées que je supposais pouvoir me servir le jour où je tenterais d'aborder ce sujet comme opéra, tentative qui ne s'est réalisée que dix-sept ans plus tard.

Charles Gounod Mémoires d’un artiste