Charles Gounod à Paris en 1859 (2/5)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Les Noces de Figaro (1786) Air de Chérubin "Mon coeur soupire"

Germaine Feraldy, soprano, avec accompagnement d'orchestre (enrt Paris 1932)

EMI 5858282

Charles Gounod (1818-1893)

Faust (1859) Acte IV. Sc 2. "Seigneur daignez permettre"

Andrée Esposito, Marguerite, Roger Soyer, Méphistophélès, Groot Omroepkoor, Orchestre Philharmonique de la Radio Néerlandaise, direction Roberto Benzi

Bella Voce BLV 107.408

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Der Freischütz (1821)Acte II. Sc 6.Finale (Scène de la Gorge aux loups)

Theo Adam, Kaspar, Orchestre de la Staatskapelle de Dresde direction Carlos Kleiber

DGG 415432-2

Charles Gounod (1818-1893)

Sapho (1851) Acte III. Air de Sapho "Où suis-je"

Régine Crespin, soprano, Orchestre dirigé par Jesus Etcheverry

Accord 200472

Charles Gounod (1818-1893)

Sapho (1851) Acte III. Air de Sapho "Ma lyre immortelle"

Grace Bumbry, mezzo-soprano, Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin, direction Janos Kulka

DGG 00289 477 5251

Charles Gounod (1818-1893)

Faust (1859) Acte V. Sc 1. Ballet. Les Nubiennes

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction André Cluytens (enrt 1959)

EMI 7699832

Victor Massé (1822-1884)

La Reine Topaze (1856) Air de la Reine "Ninette est jeune et jolie"/ Carnaval de Venise

Sumi Jo, soprano, English Chamber Orchestra, direction Richard Bonynge

Decca 440679-2

Charles Gounod (1818-1893)

Faust (1859) Acte II. Sc 3. Ronde du veau d'or

Roger Soyer, Méphistophélès, Groot Omroepkoor, Orchestre Philharmonique de la Radio Néerlandaise, direction Roberto Benzi

Bella Voce BLV 107.408

Charles Gounod (1818-1893)

Ave Verum à 5 voix (v. 1856)

Choeur de la Radio Flamande, direction Hervé Niquet

Evil Penguin Records Classic EPRC 0015

Charles Gounod (1818-1893)

Le Médecin malgré lui (1858) Ouverture

Orchestre lyrique de l'ORTF, direction Jean-Claude Hartemann

Musidisc 202322

…Ce fut dans une de ces excursions nocturnes que me vint la première idée de la '' nuit de Walpurgis '' du Faust de Goethe. Cet ouvrage ne me quittait pas; je l'emportais partout avec moi, et je consignais, dans des notes éparses, les différentes idées que je supposais pouvoir me servir le jour où je tenterais d'aborder ce sujet comme opéra, tentative qui ne s'est réalisée que dix-sept ans plus tard.

Charles Gounod Mémoires d’un artiste

(Actes Sud 2018)