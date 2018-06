Charles Gounod à Paris en 1859 (1/5)

Charles Gounod (1818-1893)

Faust (1859) Introduction

Orchestre sous la direction de Jésus Etcheverry

Les Disques d'Orphée STO 61 052

Charles Gounod (1818-1893)

Faust (1859) Acte I. Sc 1. "Rien ! En vain j'interroge"

Nicolai Gedda, ténor, Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction André Cluytens (enrt 1953)

EMI 5652562

Charles Gounod (1818-1893)

Le Premier jour de mai (1855) Poème de Jean Passerat

Gabriel Bacquier, baryton, Jean Laforge, piano

Accord 4762137

Charles Gounod (1818-1893)

Sérénade (1857) Poème de Victor Hugo

Aimé Doniat, ténor avec orchestre

MC Production JBCD 305

Charles Gounod (1818-1893)

Messe de Sainte Cécile (1849-55) Credo (Crucifixus, et Resurrexit)

Orchestre de la Radio Bavaroise, direction Mariss Jansons

BR Classics 900114

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Don Giovanni (1787) Acte II. Sc 5. Finale "Don Giovanni a cenar teco"

Gottlob Frick, Le Commandeur, Eberhard Wächter, Don Giovanni, Giuseppe Taddei, Leporello

Philharmonia Orchestra, direction Carlo Maria Giulini

EMI 0825646994052

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Don Giovanni (1787) Ouverture

Philharmonia Orchestra, direction Carlo Maria Giulini

EMI 0825646994052

Charles Gounod (1818-1893)

Faust (1859) Acte IV. Sc 2. "Seigneur daignez permettre"

Andrée Esposito, Marguerite, Roger Soyer, Méphistophélès

Orchestre Philharmonique de la Radio Néerlandaise, direction Roberto Benzi

Bella Voce BLV 107.408

…Ce fut dans une de ces excursions nocturnes que me vint la première idée de la ''nuit de Walpurgis'' du Faust de Goethe. Cet ouvrage ne me quittait pas; je l'emportais partout avec moi, et je consignais, dans des notes éparses, les différentes idées que je supposais pouvoir me servir le jour où je tenterais d'aborder ce sujet comme opéra, tentative qui ne s'est réalisée que dix-sept ans plus tard.

Charles Gounod Mémoires d’un artiste

(Actes Sud 2018)