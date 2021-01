Charles de Brosses arrive à Rome (Les voyages de Charles de Brosses, quatrième chapitre)

Poursuivant ses voyages en Italie, Charles de Brosses arrive cette fois à Rome. Ses nombreuses lettres qu'il envoie à ses correspondants français sont un témoignage précieux de la vie italienne du XVIIIe siècle, et particulièrement de sa musique.

Un compte-rendu aussi admiratif qu'acide

De son excursion à Rome, De Brosses se montre volontiers rosse envers les italiens et leur musique : malversations d'entrepreneurs d'opéras, pickpockets, musique d'église terne... mais il sait apprécier la pratique de musiciens ou d'amateurs doués, comme ceux des fils du déchu Jacques III d'Angleterre, d'un cardinal amateur d'opéra français et touchant du violon. Au final, il renvoie dos à dos italiens et français, incapables de comprendre la musique de l'autre.

Programmation musicale

Giovanni Pierluigi da Palestrina (v. 1525-1594)Improperia (vers 1560)

Musica Contexta, direction Simon Ravens

Chandos CHAN 0652

Tomas Luis de Victoria (v.1548-1611) Motet O quam gloriosum

Choeur du King's College de Cambridge, direction Stephen Cleobury

Argo 410 149-2

Arcangelo Corelli (1653-1713)Concerto en Si bémol majeur op 6 n°1 (pub en 1714) II. Allemanda. Allegro

Europa galante, direction Fabio Biondi

Opus 111 OPS 30-155

Geminiano Giacomelli (1692-1740)Merope (1734) Acte III. Sc 7 Air d'Epitide "Sposa non mi conosci"

Max-Emanuel Cencic (contreténor), Il Pomo d'Oro, direction Riccardo Minasi

Virgin 645462

Antonio Caldara (1671-1736)Missa dolorosa Choeur de chambre de Namur, Les Agrémens, direction Wieland Kuijken

Arsis AS-00-A-64002-C

Arcangelo Corelli (1653-1713)Concerto en sol mineur op 6 n°8 (pub en 1714) II. Allegro

Europa galante, direction Fabio Biondi

Opus 111 OPS 30-155

Arcangelo Corelli (1653-1713)Concerto en sol mineur op 6 n°8 (pub en 1714) V. Allegro Europa galante, direction Fabio Biondi

Opus 111 OPS 30-155

Arcangelo Corelli (1653-1713)Concerto en sol mineur op 6 n°8 (pub en 1714) VI. Pastorale. Largo Europa galante, direction Fabio Biondi

Opus 111 OPS 30-155

Arcangelo Corelli (1653-1713)Concerto en sol mineur op 6 n°8 (pub en 1714) I. Vivace - Grave Europa galante, direction Fabio Biondi

Opus 111 OPS 30-155

Arcangelo Corelli (1653-1713)Sonate en ré mineur op 5 n°7 (1700) I. Prélude

Enrico Onofri (violon), Ensemble Imaginarium

Passacaille 988

Alessandro Scarlatti (1660-1725)Passion selon Saint Jean (vers 1685) Testo et Jesus. In illo tempore egressus est (n°1)

Giuseppina Bridelli (Testo), Salvo Vitale (Jesus), Choeur de chambre de Namur, Millenium, direction Leonardo García Alarcón

Ricercar 145004

Benedetto Marcello (1686-1739)Psaume 31 (1724-27) Beati quorum remissae sunt iniquitates

Gli Erranti, direction Alessandro Casari

Stradivarius STR 33679

Leonardo Vinci (v. 1696-1730)Artaserse (1730) Acte I. Sc 2. Air Arbace "Fra cento affanni"

Franco Fagioli (contreténor), Concerto Köln, direction Diego Fasiolis

Virgin 5099960286925