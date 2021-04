Chanter, danser ; musique au collège sous Louis XIV

Sous Louis XIV, les collèges jésuites prodiguent leur éducation à de nombreux enfants de grandes familles. Ils proposent souvent des tragédies et musiques à leur adresse. Parmi leurs commandes, plusieurs oeuvres phares du XVIIe siècle dont celles de Charpentier

La bonne éducation

Une bonne éducation est celle qui fait intervenir, théâtre, musique et danse. Les collèges jésuites, notamment de Louis Le Grand, se font un point d'honneur de produire des oeuvres lyriques. L'oeuvre la plus fameuse de leur répertoire demeure David et Jonathas de Marc-Antoine Charpentier. Le compositeur leur donnera en effet la majorité de son oeuvre sacrée. Cependant, il faudra attendre 1686 pour que pareille éducation s'ouvre aussi aux jeunes filles grâce à Mme de Maintenon.

Programmation musicale

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)David et Jonathas (1688) Ouverture

Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901289.90

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)David et Jonathas (1688) Prologue. Sc 1. Saül "Où suis-je qu'ai-je fait ?"

Jean-François Gardeil (Saül), Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901289.90

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)David et Jonathas (1688) Acte I. Marche triomphante

Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901289.90

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)David et Jonathas (1688) Acte I. Sc 1. Tutti "Du plus grand des héros publions les exploits"

Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901289.90

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)David et Jonathas (1688) Acte IV. Sc 2. David et Jonathas "Vous me fuyez"

Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901289.90

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)David et Jonathas (1788) Acte II. Gigue

Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901289.90

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)David et Jonathas (1788) Acte II. Chaconne

Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX 2901289.90

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)Le malade imaginaire H 495 : Ouverture - Entrée de ballet Les tapissiers, 3ème intermède (1673)Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMX290871718

Jean-Baptiste Moreau (1656-1733) / Jean Racine (1639-1699)Esther (1689)

Les Ciclopes, direction Bibiane Lapointe

Archipel 35 8495452

Jean-Baptiste Moreau (1656-1733) / Jean Racine (1639-1699)Athalie (1691) Acte IV. Sc VI. "Partez, enfants d'Aaron, partez"

Françoise Masset, Julie Hassler, Sophie Landy (sopranos), Jean-Louis Georgel, Ronan Nédellec (barytons), La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Calliope CAL 9524

Jean-Baptiste Moreau (1656-1733) / Jean Racine (1639-1699)Athalie (1691) Reprise de l'Ouverture

La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Calliope CAL 9524

Pour en savoir plus sur l'éducation musicale du temps de Louis XIV, consultez le MOOC "Voyage musical dans la France du 17ème siècle : https://www.iremus.cnrs.fr/fr/dernieres-nouvelles/mooc-voyage-musical-dans-la-france-du-17e-siecle