Ces dames qui chantent : compositrices britanniques au 19ème siècle

Au tournant du XXe siècle, les compositrices britanniques commencent à faire entendre leur voix à tous les sens du terme. Retour sur quelques-unes d'entre elles, spécialisées dans le chant.

Les compositrices et le chant

L'attrait des compositrices pour le chant part surtout des codes de l'époque : puisqu'on fait apprendre la musique aux jeunes filles et que le piano se démocratise, les petites pièces pour piano, les mélodies et les ballades sentimentales sont très demandées. Elles seront donc publiées par centaines et tirées à des milliers d'exemplaires.

Programmation musicale

Teresa del Riego (1876-1968)O, Dry those tears (1901)

Stuart Burrows (ténor), John Constable (piano)

Decca

Disponible sur Qobuz

Maude Valerie White (1855-1937)The Throstle (1890) poème de Lord Alfred Tennyson (1809-1892)

Anthony Rolfe-Johnson (ténor), Graham Johnson (piano)

Hypérion CDA 66709

Charlotte Alington Barnard (1830-1869) dite ClaribelCome back to Erin (1866)

Eileen Farrell (soprano), Columbia Concert Orchestra, direction Charles Lichter

SONY 1907599190206

Virginia Gabriel (1825-1877)Orpheus (début des années 1860) Texte tiré de Henry VIII de Shakespeare

Anthony Rolfe-Johnson (ténor), Graham Johnson (piano)

Hypérion CDA 66709

Maude Valerie White (1855-1937)The Spring has come (1899) Poème de Maude Valerie White

Alice Coote (mezzo-soprano), Graham Johnson (piano)

Hypérion CDA67888

Maude Valerie White (1855-1937)My soul is an enchanted boat (1882) Poème tiré du Prometheus de Shelley

Anthony Rolfe-Johnson (ténor), Graham Johnson (piano)

Hypérion CDA 66709

Maude Valerie White (1855-1937)So we'll go no more a'roving (1888) Poème de Lord Byron

Dame Felicity Lott (soprano), Graham Johnson (piano)

Chandos CHAN 6653

Disponible sur Qobuz

Annie Fortescue Harrison (1848-1944)In the gloaming (1877) Poème de Meta Orred

Thomas Hampson (baryton), Armen Guzelimian (piano)

EMI 7540512

Liza Lehmann (1862-1918)Ah Moon of my Delight (extrait de In a Persian Garden, 1894) Poème d'Omar Khayyam, traduit par Edward Fitzgerald

Felicity Lott (soprano), Graham Johnson (piano)

Black Box BBM3007

Liza Lehmann (1862-1918)Thoughts have wings (1909) Poème de Frances M. Gostling

Anthony Rolfe-Johnson (ténor), Graham Johnson (piano)

Hypérion CDA 66709

Amy Woodforde-Finden (1860-1919)Kashmiri Song (extrait de Four Indian Love Lyrics, publié en 1902) Poème de Laurence Hope

Anthony Rolfe-Johnson (ténor), Graham Johnson (piano)

Hypérion CDA 66709