Susannah : le chef-d'œuvre de Carlisle Floyd

A 28 ans, le compositeur-librettiste états-unien Carlisle Floyd (1926-) compose Susannah. Cet opéra reprend l'histoire de Suzanne et les vieillards de la Bible (livre de Daniel) et la transpose dans le Tennessee.

Un opéra acclamé

Donné pour la première fois le 24 février 1955 à Tallahassee, en Floride, Susannah est représenté devant un parterre comprenant le doyen de l'Université et le gouverneur. Littéraire revendiqué, Floyd est aussi bien librettiste que compositeur de cet opéra, le 3e d'une longue liste (son dernier opéra en date a été composé en 2016 à 90 ans !). Propulsé par deux chanteurs vedettes pris de passion pour l'oeuvre de ce jeune compositeur, Susannah est un triomphe et demeure l'opéra le plus joué aux États-Unis.

Programmation musicale

Carlisle Floyd (né en 1926)Susannah (1953-54) Ouverture

Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Kent Nagano

Virgin Classics 5450392

Carlisle Floyd (né en 1926)Susannah (1953-54) Acte 1. Sc 1. "It's a hot night for dancing"

Anne Howells, Della Jones, Jean Glennon, Elizabeth Laurence, les épouses des Anciens, Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Kent Nagano

Virgin Classics 5450392

Carlisle Floyd (né en 1926)Susannah (1953-54) Acte 1. Sc 1. "It's a hot night for dancing"

Samuel Ramey (Révérend Olin Blitch), Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Kent Nagano

Virgin Classics 5450392

Carlisle Floyd (né en 1926)Susannah (1953-54) Acte 1. Sc 2. Air de Susannah "Ain't it a pretty night ?"

Cheryl Studer (Susannah), Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Kent Nagano

Virgin Classics 5450392

Carlisle Floyd (né en 1926)Susannah (1953-54) Acte 1. Sc 2. "Don't go to bed right yet, Sam"

Jerry Hadley (Sam), Cheryl Studer (Susannah), Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Kent Nagano

Virgin Classics 5450392

Carlisle Floyd (né en 1926)Susannah (1953-54) Acte 1. Sc 5. "Little Bat, what you doin here"

Kenn Chester (Little Bat), Cheryl Studer (Susannah), Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Kent Nagano

Virgin Classics 5450392

Carlisle Floyd (né en 1926)Susannah (1953-54) Acte 2. Sc 2. "Come, sinner, tonight's the night"

Samuel Ramey (Olin Blitch), Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Kent Nagano

Virgin Classics 545039

Carlisle Floyd (né en 1926)Susannah (1953-54) Acte 2. Sc 3. Air de Susannah "The trees on the mountains are cold and bare"

Renée Fleming (Susannah), Orchestre du Metropolitan Opera de New York, direction James Levine

Decca 460567-2

Carlisle Floyd (né en 1926)Susannah (1953-54) Acte 2. Sc 5. "Hey there, little robin, I'm back agin"

Cheryl Studer (Susannah), Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Kent Nagano

Virgin Classics 5450392