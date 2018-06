Carl Philipp Emanuel Bach à Hambourg en 1786 (1/5)

Il faut jouer avec âme et non comme un oiseau bien dressé Carl Philipp Emmanuel Bach, Essai sur la vraie manière de toucher le clavecin (1753)

Programmation musicale

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Die Himmel erzählen die Ehre Göttes (Cantate de Noël. 1772 ? 1775 ?) Choeur d'introduction Madrigalistes de Bâle, Arpa festante de Munich, direction Fritz Näf

Carus Verlag 83.412

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Die Himmel erzählen die Ehre Göttes (Cantate de Noël. 1772 ? 1775 ?) VIII. Air de ténor "Seid mir gesegnet"

Hans-Jörg Mammel, ténor, Arpa festante de Munich, direction Fritz Näf

Carus Verlag 83.412

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Die Himmel erzählen die Ehre Göttes (Cantate de Noël. 1772 ? 1775 ?) Air de basse "Gross ist der Herr"

Gottlob Schwarz, basse, Arpa festante de Munich, direction Fritz Näf

Carus Verlag 83.412

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Die letzten Leiden des Erlösers

Roman Trekel, baryton, Orchestre de chambre CPE Bach, direction Hartmut Haenchen

Berlin Classics 0300575BC

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu (1774, rév 1778, pub 1787) Partie 1. Air de soprano "Wie bang hat dich mein Lied beweint"

Barbara Schlick, soprano, Das kleine Konzert, direction Hermann Max

Brilliant Classics 94818

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu (1774, rév 1778, pub 1787) Partie 1. Air de ténor "Ich folge dir verklärter Held "

Christoph Prégardien, ténor, Das kleine Konzert, direction Hermann Max

Brilliant Classics 94818

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Die Israeliten in der Wüst (donné le 1er nov 1769, publié en 1775) Partie 1. Air de la 1ère femme Israélite "Will er, dass sein Volk verderbe"

Joanne Lunn, soprano, Orchestre baroque de Stuttgart, direction Frieder Bernius

Carus Verlag CARUS 83.292

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Die Israeliten in der Wüst (donné le 1er nov 1769, publié en 1775) Partie 1. Choeur des Israélites "Die Zunge klebt am düren Gaumen"

Choeur de chambre et Orchestre baroque de Stuttgart, direction Frieder Bernius

Carus Verlag CARUS 83.292

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Symphonie en la majeur Wq 182 n°4 H 660 (1773) I. Allegro ma non troppo

Orchestre de chambre de Stuttgart, direction Wolfram Christ

Hänssler Classic CD 98.637

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Symphonie en la majeur Wq 182 n°4 H 660 (1773) III. Allegro assai

Orchestre de chambre de Stuttgart, direction Wolfram Christ

Hänssler Classic CD 98.637

Bibliographie, liens, vidéos…

Survolez l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...

en savoir plus émission Le mot du jour Mot du jour n°99 : Hambourg