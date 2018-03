Carl Maria von Weber à Dresde en 1821 (3/5)

Ce soir, Le Freischütz a été donné pour la première fois avec un enthousiasme incroyable. L'ouverture et la chanson de la fiancée ont été bissées…J'ai été appelé sur scène…Beaucoup de guirlandes de fleurs. Soli Deo gloria.

Extrait du journal de Carl Maria von Weber

Programmation musicale

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Ein Mädchen ging die Wies’ entlang

ext. de la musique de scène pour Der Abend am Waldbrunnende Friedrich Kind (1818)

Peter Schreier, ténor, Konrad Ragossnig, guitare

Archiv Produktion 00289 479 5853

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Der Freischütz (1821) Acte I. Trio et choeur "Diese Sonne"

Orchestre de la Staatskapelle de Dresde direction Carlos Kleiber

DGG 415432-2



Carl Maria von Weber (1786-1826)

Der Freischütz (1821) Acte I. Introduction

Orchestre de la Staatskapelle de Dresde direction Carlos Kleiber

DGG 415432-2

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Der Freischütz (1821) Acte I. Trio et choeur "Diese Sonne"

Orchestre de la Staatskapelle de Dresde direction Carlos Kleiber

DGG 415432-2

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Messe en Mi bémol Majeur "Freischütz-Messe" (1817-18) IV. Offertoire Gloria et honore

Christina Laki, soprano, Choeur et Orchestre Symphonique de Bamberg, direction Horst Stein

EMI 7235612

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Sonate pour piano n°3 en ré mineur op 49 J 206 (1816) I. Allegro feroce

Michael Endres, piano

Oehms Classics OC 357

Gioacchino Rossini (1792-1868)

Elisabetta, regina d'Inghilterra (1815) Acte I. Air d'Elisabetta "Quant e grato all'alma mia"

Joyce di Donato, mezzo-soprano, Choeur et Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome, direction Edoardo Müller Virgin Classics 6945790

Gaspare Spontini (1774-1851)

La Vestale (1807) Ouverture

Orchestre du théâtre de la Scala de Milan, direction Riccardo Muti

SONY 88697527302

Joseph Weigl (1766-1846)

Die Schweizerfamilie (1809) Acte I. Finale Emmeline, Gertrude, Richard, Graf

Marilia Vargas, soprano, Olivia Vermeulen, mezzo-soprano

Stephan Bootz, basse, Tobias Müller-Kopp, baryton

Orchestre Dreieck, direction Uri Rom

Guild GMCD7298/9

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Abu Hassan (1810-1811) N°9 et 10 : Trio avec choeur et Finale

Nicolai Gedda, ténor, Edda Moser, soprano, Kurt Moll, basse

Orchestre et Choeur de l'Opéra d'Etat de Bavière direction Wolfgang Sawallisch

CPO 999551-2

Bibliographie, liens, vidéos…

Survolez l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...

Illustration d’une scène du Freischütz, 1821-1826 © Gallica-BnF