Camille Saint-Saëns à Paris en 1877 (1/5) : la Société nationale de musique

Camille Saint-Saëns fonde en 1871 la Société Nationale de Musique. Son but : défendre les créations des compositeurs français et les jouer en public. Ainsi en 1877, Gabriel Fauré, élève de Saint-Saëns, présente sa première sonate pour piano et violon.

Camille Saint-Saëns au piano., © Getty / © Getty / The Print Collector