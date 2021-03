Camille Pépin, compositrice d'aujourd'hui

Née en 1990, Camille Pépin est l'une des plus brillantes compositrices de sa génération. Retour sur le parcours de la jeune musicienne, forte d'un catalogue déjà riche où pointe un grand amour pour la musique symphonique

Portrait de Camille Pépin

Bien que née dans une famille non musicienne, Pépin se découvre très tôt un grand amour pour la musique classique (y compris contemporaine) et de film. Passée au CNSMDP, elle compose pour divers effectifs mais s'attache vite à l'orchestre, dont elle manie les combinaisons sonores les plus inouïes. Elle revendique aussi trouver son inspiration des autres arts : la poésie anglo-saxonne et la peinture en premier lieu.

Programmation musicale

Camille Pépin (née en 1990)Vajrayana (2015) I. Ratna : Mystérieux et abyssal - Explosif

Orchestre National d'Île de France, direction Nicholas Collon (enrt 16 avril 2015, Philharmonie de Paris)

Enregistrement INA

Camille Pépin (née en 1990)Lyrae pour quatuor à cordes, harpe et percussions (2017)

Ensemble Polygones

NoMadMusic NMM057D

Camille Pépin (née en 1990)Luna pour clarinette, cor, violon, violoncelle et piano (2016) I. Luna

Ensemble Polygones

NoMadMusic NMM057D

Camille Pépin (née en 1990)Luna pour clarinette, cor, violon, violoncelle et piano (2016) III. Sol Ensemble Polygones

NoMadMusic NMM057D

Camille Pépin (née en 1990)Vajrayana (2015) IV. Karma - Vif et léger

Orchestre National d'Ile de France, direction Nicholas Collon (enrt 16 avril 2015, Philharmonie de Paris)

Enregistrement INA

Camille Pépin (née en 1990)The Sound of Tree (2019) I. Paisible, boisé

Julien Hervé (clarinette), Yan Levionnois (violoncelle), Orchestre de Picardie, direction Arie van Beek

NoMadMusic NMM074

Camille Pépin (née en 1990)The Sound of Tree (2019) II. Plus lumineux, irisé Julien Hervé (clarinette), Yan Levionnois (violoncelle), Orchestre de Picardie, direction Arie van Beek

NoMadMusic NMM074

Camille Pépin (née en 1990)The Sound of Tree (2019) III. Céleste, planant

Julien Hervé (clarinette), Yan Levionnois (violoncelle), Orchestre de Picardie, direction Arie van Beek

NoMadMusic NMM074

Camille Pépin (née en 1990)Nighthawks (2018)

Anaïs Gaudemard, harpe (enrt 16 décembre 2018)

Enregistrement INA

Camille Pépin (née en 1990)Avant les clartés de l'aurore (2020)

Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Mikko Franck (création mondiale le 18 septembre 2020)

Enregistrement INA

