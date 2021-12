Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur l'histoire de l'audacieuse comédie musicale portée à l'écran par Bob Fosse en 1972 : Cabaret !

Willkommen, bienvenue

Lorsque Cabaret est sorti en 1972, la réaction unanime était celle que le film n'était pas un film musical comme les autres ! Certes, il y avait des chansons, des numéros dansés, des mélodies qui allaient vous trotter dans la tête pendant longtemps, des stars inoubliables, mais il n'y avait pas cette atmosphère de légèreté et de futilité habituelle dans le genre, et surtout pas de happy end ! C'était bien la première fois qu'une salle de spectacle était en quelque sorte le personnage principal, autour duquel gravitent tous les autres, et pas n'importe quelle salle : un cabaret ! Mais pour comprendre l'histoire du film, il faut d'abord revenir sur l'histoire de la pièce puis de la comédie musicale qui ont inspiré son adaptation à l'écran par le talentueux Bob Fosse...

Programmation musicale

John Kander (né en 1927) / Fred Ebb (1928-2004)

Bande originale du film Cabaret (1972)

Wilkommen

Joel Grey, le Maître de Cérémonie, Orchestre et direction musicale Ralph Burns

MCA MVCM-157

John Kander (né en 1927) / Fred Ebb (1928-2004)

Bande originale du film Cabaret (1972)

Mein Herr

Joel Grey, le Maître de Cérémonie, Liza Minelli, Sally Bowles, Orchestre et direction musicale Ralph Burns

MCA MVCM-157

John Kander (né en 1927) / Fred Ebb (1928-2004)

Bande originale du film Cabaret (1972)

Two ladies

Joel Grey, le Maître de Cérémonie et deux girls du cabaret, Orchestre et direction musicale Ralph Burns

MCA MVCM-157

John Kander (né en 1927) / Fred Ebb (1928-2004)

Bande originale du film Cabaret (1972)

Maybe this time

Liza Minelli, Sally Bowles, Orchestre et direction musicale Ralph Burns

MCA MVCM-157

John Kander (né en 1927) / Fred Ebb (1928-2004)

Bande originale du film Cabaret (1972)

Money money

Joel Grey, le Maître de Cérémonie, Liza Minelli, Sally Bowles, Orchestre et direction musicale Ralph Burns

MCA MVCM-157

Friedrich Hollaender (1896-1976)

Der blaue Engel (1930)

Ich bin von Kopf bis Fuß

Marlene Dietrich, chant

BDMUSIC 78467

John Kander (né en 1927) / Fred Ebb (1928-2004)

Bande originale du film Cabaret (1972)

If you could see her

Joel Grey, le Maître de Cérémonie, Orchestre et direction musicale Ralph Burns

MCA MVCM-157

John Kander (né en 1927) / Fred Ebb (1928-2004)

Bande originale du film Cabaret (1972)

Tomorrow belongs to me

Mark Lambert, chant, Orchestre et direction musicale Ralph Burns

MCA MVCM-157

John Kander (né en 1927) / Fred Ebb (1928-2004)

Bande originale du film Cabaret (1972)

Cabaret

Liza Minelli, Sally Bowles, Orchestre et direction musicale Ralph Burns

MCA MVCM-157

John Kander (né en 1927) / Fred Ebb (1928-2004)

Bande originale du film Cabaret (1972)

Finale

Joel Grey, le Maître de Cérémonie, Orchestre et direction musicale Ralph Burns

MCA MVCM-157