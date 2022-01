Braunfels, Die Vögel

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur l'histoire de l'opéra de Walter Braunfels (1882-1954) datant de 1920, Die Vögel.

Un succès injustement oublié

L'histoire de l’opéra Les Oiseaux ou Die Vögel en allemand de Walter Braunfels est tout à fait étonnante. Il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais entendu parler ni de l'œuvre ni du compositeur, c’est pourtant l'un des ouvrages des années 1920 qui a eu le plus de succès en Allemagne. Au lendemain de la première, le musicologue Alfred Einstein écrit dans un journal de Munich que "c'était peut-être la plus adorable et parfaite représentation d'opéra que Bruno Walter ait jamais produite, avec une indescriptible délicatesse, et une abondance de couleurs, d'une chaleur et d'une pureté d'expression infinies."

Mais Braunfels s’est révélé musicien sur le tard, en effet lorsqu’il commence à travailler sur l’opéra en 1913, il est âgé de 31 ans. Musicien très doué, notamment pour l'improvisation, il n'a choisi de devenir compositeur qu’après avoir réalisé que les études de droit qu'il avait commencées ne le combleraient pas. Il a alors étudié le piano à Vienne et la composition à Munich. Il écrit quelques ouvrages dramatiques, dont Princesse Brambilla qui a pas mal de succès à Stuttgart. Il compose aussi des pièces pour piano, des lieder, quelques pièces pour orchestre ainsi que d'autres pour chœur. Pour Les Oiseaux, comme il l'avait fait pour ses précédents opéras, Braunfels écrit livret et musique, et il avance les deux en même temps…

L'Opéra Les Oiseaux est représenté du 19 janvier au 22 février l'Opéra du Rhin, à Strasbourg et à Mulhouse

Il sera retransmis le 19 février sur France Musique !

Programmation musicale

Walter Braunfels (1882-1954)

Les Oiseaux (1920) Prélude Orchestre symphonique Allemand de Berlin, direction Lothar Zagrosek

Decca 448 679-2

Walter Braunfels (1882-1954)

Les Oiseaux (1920) Prologue. La Rossignole "Liebwerte Freunde" Hellen Kwon, soprano, la Rossignole, Orchestre symphonique Allemand de Berlin, direction Lothar Zagrosek

Decca 448 679-2

Walter Braunfels (1882-1954)

Les Oiseaux (1920) Acte I. Hoffegut et Ratefreund Endrik Wottrich, ténor, Hoffegut (Bonespoir), Michael Kraus, baryton, Ratefreud (Fidèlami), Orchestre symphonique Allemand de Berlin, direction Lothar Zagrosek

Decca 448 679-2

Walter Braunfels (1882-1954)Les Oiseaux (1920) Acte I. Hoffegut et Ratefreund rencontrent le roi Huppe Wolfgang Holzmair, baryton, le roi Huppe, Endrik Wottrich, ténor, Hoffegut (Bonespoir), Michael Kraus, baryton, Ratefreud (Fidèlami), Orchestre symphonique Allemand de Berlin, direction Lothar Zagrosek

Decca 448 679-2

Walter Braunfels (1882-1954)

Les Oiseaux (1920) Acte I. La Rossignole et le roi Huppe Hellen Kwon, soprano, la Rossignole, Wolfgang Holzmair, baryton, le roi Huppe, Orchestre symphonique Allemand de Berlin, direction Lothar Zagrosek

Decca 448 679-2

Walter Braunfels (1882-1954)

Les Oiseaux (1920) Acte I. Choeur des oiseaux Hellen Kwon, soprano, la Rossignole, Choeur de la radio de Berlin, Orchestre symphonique Allemand de Berlin, direction Lothar Zagrosek

Decca 448 679-2

Walter Braunfels (1882-1954)

Les Oiseaux (1920) Acte II. La Rossignole et Hoffegut "Wer ruft" Hellen Kwon, soprano, la Rossignole, Endrik Wottrich, ténor, Hoffegut (Bonespoir), Orchestre symphonique Allemand de Berlin, direction Lothar Zagrosek

Decca 448 679-2

Walter Braunfels (1882-1954)

Les Oiseaux (1920) Acte II. Prométhée, Mathias Görne, baryton, Prométhée, Michael Kraus, baryton, Ratefreud (Fidèlami), Choeur de la radio de Berlin, Orchestre symphonique Allemand de Berlin, direction Lothar Zagrosek

Decca 448 679-2

Walter Braunfels (1882-1954)

Les Oiseaux (1920) Acte I. Choeur des oiseaux Choeur de la radio de Berlin, Orchestre symphonique Allemand de Berlin, direction Lothar Zagrosek

Decca 448 679-2

Walter Braunfels (1882-1954)

Les Oiseaux (1920) Prologue. La Rossignole "Liebwerte Freunde" Hellen Kwon, soprano, la Rossignole, Orchestre symphonique Allemand de Berlin, direction Lothar Zagrosek

Decca 448 679-2