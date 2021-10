Bernard Parmegiani, De natura sonorum, jouer avec les objets sonores

Anne-Charlotte Rémond revient sur l'histoire d'un classique de la musique électro-acoustique : De natura sonorum (1975) de Bernard Parmegiani.

Composer avec des objets sonores

On ne peut parler de la composition électro-acoustique (ou composition avec objets sonores) sans parler de De natura sonorum composée en 1975 par Bernard Parmegiani, membre du GRM. Il s’agit d’une oeuvre considérée comme un jalon dans l'histoire de la musique, et même un classique… Si par son avant-gardisme, elle paraît avoir été composée par un ordinateur, ici la pièce a été entièrement composée sur bande magnétique, avec un magnétophone (ou plusieurs) et des ciseaux. Mais c’est tout un « bazar » que Permagiani utilise. Pour son Etude élastique, par exemple, il confie avoir utilisé comme matériau de base des ballons de baudruches : « Certains gonflés, d'autres non ». Devant son micro, il en a joué de différentes manières, avec des : « gestes divers (frottements, froncements, grattements, percussions, torsions, etc.), exécutés avec les doigts, secs ou humides, les ongles, la paume, etc.». Il a aussi enregistré des sons de zarb (un tambour iranien), d'orgue électrique, et de synthétiseur. Un synthétiseur qui génère soit des bruits blancs, soit des sons sinusoïdaux. Mais ces sons ne constituent qu’un matériau de base et il les a ensuite transformés, manipulés, arrangés, ordonnés, pour que l'ensemble devienne une composition…

Programmation musicale

Bernard Parmegiani (1927-2013)

De Natura Sonorum (1975) I. Incidences - Résonances

INA C 3001

Bernard Parmegiani (1927-2013)

Musique de notre temps

France Culture

Vendredi 24 octobre 1975

Interviewé par Georges Léon

Bernard Parmegiani (1927-2013)

De Natura Sonorum (1975) II. Accidents - Harmoniques

INA C 3001

Bernard Parmegiani (1927-2013)

De Natura Sonorum (1975) V. Etude élastique

INA C 3001

Franck Podguszer (né en 1969)

Film hommage, Sur un temps, Interview de Bernard Parmegiani, vers 1968

Bernard Parmegiani (1927-2013)

De Natura Sonorum (1975) V. Etude élastique

INA C 3001

Bernard Parmegiani (1927-2013)

De Natura Sonorum (1975) III. Géologie sonore

INA C 3001

Emission télévision : électroacoustique, qu'est ce que c'est ?

Mercredi 15 mai 1968

Bernard Parmegiani (1927-2013)

De Natura Sonorum (1975) VI. Conjugaison du timbre

INA C 3001

Bernard Parmegiani (1927-2013)

Musique de notre temps

France Culture

Vendredi 24 octobre 1975

Interviewé par Georges Léon

Bernard Parmegiani (1927-2013)

De Natura Sonorum (1975) VIII. Natures éphémères

INA C 3001

Bernard Parmegiani (1927-2013)

Musique de notre temps

France Culture

Vendredi 24 octobre

1975

Interviewé par Georges Léon

Bernard Parmegiani (1927-2013)

De Natura Sonorum (1975) IX. Matières induites

INA C 3001

Bernard Parmegiani (1927-2013)

De Natura Sonorum (1975) X. Ondes croisées

INA C 3001

Bernard Parmegiani (1927-2013)

De Natura Sonorum (1975) XI. Pleins et déliés

INA C 3001

Bernard Parmegiani (1927-2013)

De Natura Sonorum (1975) XII. Points contre champs

INA C 3001

