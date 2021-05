L'Opéra de quat’sous. Berlin 1928

En 1928, Bertolt Brecht et Kurt Weill collaborent de nouveau pour composer un opéra fidèle à leurs idéaux politiques. Loin de la sophistication wagnérienne et de la pyrotechnie vocale italienne, L'Opéra de quat'sous est une oeuvre phare du Berlin de l'entre deux-guerres

Un opéra populaire

Dans le contexte de crise suivant la Première Guerre Mondiale (et juste avant la Grande Dépression), L'Allemagne est agitée de troubles politiques. C'est à cette époque que, adaptant un opéra satirique anglais du XVIIIe siècle, L'Opéra des gueux, Weill et Brecht construisent une oeuvre symptomatique de leur vision contestataire et anti-capitaliste, centrée sur les "laissés-pour-compte" de la société.

Programmation musicale

Walter Jurmann (1903-1971)Veronika, der Lenz ist da Comedian Harmonists (enrt 1930 ?)

Double Gold DBG 53067

Werner Richard Heymann (1896-1961)/ Kurt Tucholsky (1890-1935)Die Dorfschöne (au programme du cabaret "Rampe" en 1922)

Kate Kühl, voix

Bear Family Records BCD 16901

Werner Richard Heymann (1896-1961)/ Kurt Tucholsky (1890-1935)Bei uns um die Gedächtniskirche rum (Revue de cabaret.1927)

Anni Mewes, Hubert v. Meyerinck, Willi Schaeffers, Martin Kosleck, Marion Palfi, voix

Bear Family Records BCD 16901

Kurt Weill (1900-1950)Concerto pour violon et orchestre à vent op 12 (1924) III. Allegro molto un poco agitato

Frank Peter Zimmermann (violon), Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Mariss Jansons

EMI 50999 6 97185 2 6

Kurt Weill (1900-1950)Alabama Song (1927)

Lotte Lenya (voix), Theo Mackeben et son orchestre (enrt 24 fév 1930, Berlin)

Bear Family Records BCD 16019 KL/3

Kurt Weill (1900-1950)Die Dreigrsochenoper (1928) L'Opéra de quat'sous. I. Ouverture

Sinfonietta de Londres, direction David Atherton

DGG 423255-2

Kurt Weill (1900-1950) / Bertolt Brecht (1898-1956)Die Dreigroschenoper (1928) L'Opéra de quat'sous. Lied von der Unzulänglichkeit menslichen Strebens

Bertolt Brecht (voix), Theo Mackeben et son orchestre de jazz (enrt mai 1929)

Pearl 83066-2

Kurt Weill (1900-1950) / Bertolt Brecht (1898-1956)Die Dreigroschenoper (1928) L'Opéra de quat'sous. Acte I. Kanonensong

Erich Schellow (Macheath), Wolfgang Grunert (Brown), Orchestre Sender Freies Berlin, direction Wilhelm Brückner-Rüggeberg (supervision Lotte Lenya)

CBS MK 42637

Kurt Weill (1900-1950) / Bertolt Brecht (1898-1956)Die Dreigroschenoper (1928) L'Opéra de quat'sous. Acte I. Liebeslied

Erich Schellow (Macheath), Johanna von Koczian (Polly), Orchestre Sender Freies Berlin, direction Wilhelm Brückner-Rüggeberg (supervision Lotte Lenya)

CBS MK 42637

Kurt Weill (1900-1950) / Bertolt Brecht (1898-1956)Die Dreigroschenoper (1928) L'Opéra de quat'sous. Acte I. Die Moritat von Mackie Messer

Harald Paulsen (voix), avec accompagnement orchestral (enrt décembre 1928)

Capriccio C5061

Kurt Weill (1900-1950) / Bertolt Brecht (1898-1956)Die Dreigroschenoper (1928) L'Opéra de quat'sous. Arrangement pour la danse. Moritat (Slow-Fox)

Aller-Revue-Jazz-Orchestrer, direction Hans Schindler (enrt 1929)

Capriccio C5061

Kurt Weill (1900-1950) / Bertolt Brecht (1898-1956)Die Dreigroschenoper (1928) L'Opéra de quat'sous. Acte I. Die Seeraüberjenny Lotte Lenya (voix), Die Lewis Ruth Band, direction Theo Mackeben (enrt 1930)

Capriccio C5061

Kurt Weill (1900-1950) Pot-pourri de danses d'après Die Dreigroschenoper (1928)

Marek Weber et son orchestre (enrt 1929)

Capriccio C5061