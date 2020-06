Berlin, 1898 : une fin de siècle animée !

Quelle chance pour les mélomanes de vivre à Berlin en 1898. Musicopolis vous invite à une promenade sur les Linden en compagnie du directeur de l'Opéra, Richard Strauss, à la rencontre de quelques berlinois célèbres tels que Felix Weingartner, Ferucio Busoni, Arthur Nikisch ou encore Max Bruch !

Berlin fin de siècle : une ville dynamique

C'est à Berlin que Musicopolis vous emmène aujourd'hui. Pourquoi en 1898 ? vous vous en doutez : parce qu'il se passe beaucoup de choses cette année là. Mais d'abord, pour visiter plus à notre aise, je vous propose de nous diriger vers un bel hôtel pour poser nos valises. De la gare centrale de la Friedrichstrasse, nous n'avons qu'à prendre le Stadtbahn, ou comme on dit en bon français de l'époque : le railway métropolitain, construit depuis déjà une quinzaine d'années. Et puisque nous n'avons pas peur de lésiner, essayons l'un de ces grands hôtels bâtis sur le modèle de celui du boulevard des Capucines à Paris ! Le Kaiserhof, si vous voulez. Très à la mode. Avec ses cafés, ses restaurants, et ses grandes salles de réception.

Un voyageur français à Berlin au tout début du 20ème siècle nous l'affirme : "C'est vers les Linden et la Friedrich-Strasse que l'étranger revient sans cesse. Le foyer d'attraction est là. Les magasins, les agences de voyage, les bureaux d'affaires et les banques y attirent une foule active, les Linden et le Tiergarten voisins y amènent les promeneurs. Berlin rassemble ici la plupart de ses monuments : les musées, l'Université, l'Opéra, la Bibliothèque Royale, le Dom, les palais princiers et le château royal qui donne l'impression d'orgueil et de raideur, mélangée de force sévère et d'énergie, correspondant parfaitement à la grave figure qu'ont prise devant l'histoire les Hohenzollern, et que les Prussiens eux-mêmes se sont faite à l'image de leurs monarques."

Richard Strauss le passeur

On pourrait penser qu'en 1898, lorsque Richard Strauss devient chef d'orchestre à l'Opéra, les berlinois ont l'habitude d'entendre un répertoire très allemand. En fait, le répertoire est composé, certes de quelques opéras de Wagner, mais surtout d'opéras italiens, Verdi, Ponchielli, Mascagni, et d'opéras français. En 98, on a joué L'Africaine et Le Prophète de Meyerbeer, Mignon d'Ambroise Thomas, et Guillaume Tell de Rossini. //Pour sa première saison à Berlin, Strauss dirige toutes sortes d'oeuvres, des ouvrages aussi différents que la Briséis de Chabrier, ou _La Chauve Souris_de Johann Strauss fils.

Programmation musicale

Otto Nicolai (1810-1849)

Les joyeuses commères de Windsor (Berlin Hofoper -1849) Ouverture

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Carlos Kleiber

SONY SK 48376

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°6 en Fa majeur op 68 (création Vienne 1808) I. Eveil d'impressions joyeuses en arrivant à la campagne

Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Herbert von Karajan

BBC Testament SBT- 1452

Richard Wagner (1813-1883)

Lohengrin (création 1850 à Weimar) Prélude de l'Acte III

Orchestre de la radio de Berlin, direction Marek Janowski

Pentatone PTC 5186 403

Richard Strauss (1864-1949)

Guntram (création Weimar 1894) Prélude Acte I

Orchestre de l'Opéra Allemand de Berlin, direction Christian Thielemann

DGG 449571-2

Amilcare Ponchielli (1834-1886)

La Gioconda (1876) Danse des Heures

Orchestre philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

Sony SMK 47600

Johann Strauss fils (1825-1899)

Die Fledermaus (1874) Ouverture

Orchestre de l'Opéra d'état de Bavière, direction Carlos Kleiber

DGG 415646-2

Richard Strauss (1864-1949)

Morgen op 27 n°4 (1897) John MacKay Soile Isokoski, soprano, Orchestre Symphonique de la radio de Berlin, direction Marek Janowski

Ondine ODE 982-2

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Oberon (1826) Ouverture

Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Herbert von Karajan

DGG 419070-2

Max Bruch (1838-1920)

Concerto pour violon n°2 en ré mineur op 44 (1878) III. Finale. Allegro molto

Ulf Wallin, violon, Orchestre Symphonique Allemand de Berlin, direction Okko Kamu

BIS2069

Richard Strauss (1864-1949)

Till Eulenspiegel (1895) Staatskapelle de Berlin, direction Richard Strauss (enrt 1929)

DGG 4299252