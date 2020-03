Hollywood, 1939 : Les Aventures de Robin des Bois par Korngold

Direction Hollywood ! Anne-Charlotte Rémond vous raconte l'histoire de la musique du film Les Aventures de Robin des Bois, signée Erich Wolfgang Korngold.

Première diffusion le 20 mars 2019

L'histoire commence par... un refus

Lorsque Korngold voit Robin des Bois en arrivant à Los Angeles, il est aussitôt convaincu que ce film n'est pas pour lui. Il y a bien trop de scènes d'action, ça n'est pas du tout son rayon, il est intimement persuadé qu'il ne pourra pas faire face à cette commande !

"S'il vous plaît, croyez un homme désespéré qui se doit la vérité à lui-même comme à vous, un homme qui sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Robin des Bois n'est pas un film pour moi. Je n'ai rien à voir avec lui, et je ne peux donc pas composer de musique pour lui. Je suis un musicien du cœur, des passions et de la psychologie ; je ne suis pas un illustrateur musical pour un film fait de 90% d'action. Etant une personne consciencieuse, je ne peux pas prendre la responsabilité d'un travail, qui, je le sais déjà, me laisserait totalement insatisfait sur le plan artistique," Korngold à l'un des directeurs de Warner.

Quelques jours après qu'Erich ait refusé la musique de Robin des Bois, le 12 février, les Korngold reçoivent un coup de fil de Vienne. Une de leurs amies leur annonce que tout est fini : Schuschnigg (le chancelier d'Autriche) est à Berchtesgaden, où il rencontre Hitler.

Au même moment, on sonne à la porte, c'est Forbstein, le directeur de la musique de la Warner, qui dit au compositeur : "Korngold vous devez le faire". Peu importe qu'il ait refusé par écrit, on a besoin de lui. Alors que les nouvelles d'Europe sont tellement épouvantables, et qu'un retour rapide semble compromis, Korngold revoit sa position.

D'accord, il écrira cette musique, mais il ne veut pas d'un contrat habituel, seulement des contrats à la semaine, payables à la semaine. De cette manière, s'il n'y arrive pas, il laissera le studio disposer de ce qui est déjà fait, et il pourra arrêter quand il voudra. C'est l'esprit beaucoup plus libre qu'il se met au travail…

Korngold donne "le meilleur de lui-même"

"Je considère que la tâche de composer et d'enregistrer de la musique de film est des plus intéressantes et, pour le compositeur, des plus stimulantes. Quand je regarde le film dans la salle de projection, quand je suis assis au piano en train d'improviser et d'inventer des thèmes et des airs, quand je suis devant l'orchestre en train de diriger ma musique, j'ai le sentiment que je donne le meilleur de moi-même : de la musique dramatique symphonique qui convient au mieux au film, à son action, et à sa psychologie, et qui néanmoins pourra trouver sa place au concert," Erich Wolfgang Korngold.

Pour composer sa musique de film, Korngold a une technique bien à lui. Il a un piano dans la salle de montage, et il improvise ou essaie différentes idées tout en regardant le film scène par scène, encore et encore. Il note même la hauteur des intonations des acteurs, pour veiller à ne pas leur apporter de dissonances par la musique. Lorsqu'il tient quelque chose, il rentre chez lui et il écrit, puis il revient vérifier si ce qu'il a noté convient, il corrige, il cherche la suite. C'est un travail d'une grande précision.

Programmation musicale

