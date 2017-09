Benjamin Britten à Londres en 1962 (4/5)

♫ Programmation musicale

Benjamin Britten (1913-1976)

War Requiem (1962) I. Requiem aeternam

Choeur symphonique de Londres, Orchestre Symphonique de Londres, direction Benjamin Britten

(enregistré en janvier 1963)

Decca 414383-2

Benjamin Britten (1913-1976)

Sinfonia da Requiem (1940) II. Dies irae

New Philharmonia Orchestra, direction Benjamin Britten

Decca 4785538

Benjamin Britten (1913-1976)

Sinfonia da Requiem (1940) I. Lacrymosa

New Philharmonia Orchestra, direction Benjamin Britten

Decca 4785538

Benjamin Britten (1913-1976)

Nocturne op 60 pour ténor et 7 instruments obligés (1958)

VI. She sleeps on soft, last breaths (Wilfred Owen, 1893-1918)

Peter Pears, ténor, Membres de l'Orchestre symphonique de Londres, direction Benjamin Britten

Decca 417153-2

Benjamin Britten (1913-1976)

War Requiem (1962) I. Requiem aeternam "What passing bells for these who die like cattle" (Wilfred Owen)

Peter Pears, ténor, Ensemble Melos, direction Benjamin Britten

(enregistré en janvier 1963)

Decca 414383-2

Benjamin Britten (1913-1976)

War Requiem (1962) IV. Sanctus "After the blast of lightning from the East" (Wilfred Owen)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton, Ensemble Melos, direction Benjamin Britten

(enregistré en janvier 1963)

Decca 414383-2

Benjamin Britten (1913-1976)

War Requiem (1962) II. Dies irae "Be slowly lifted up" (Wilfred Owen)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton, Ensemble Melos, direction Benjamin Britten

(enregistré en janvier 1963)

Decca 414383-2

Benjamin Britten (1913-1976)

War Requiem (1962) IV. Sanctus

Galina Vishnevskaya, soprano, London Symphony Orchestra and Chorus, direction Benjamin Britten

(enregistré en janvier 1963)

Decca 414383-2

Entretien de Benjamin Britten pour la télévision canadienne CBC, 1968

Bibliographie

Xavier de Gaulle, Benjamin Britten ou l’impossible quiétude (Actes Sud 1996)

Humphrey Carpenter, Benjamin Britten, a biography (Faber and Faber 1992)

Mildred Clary, Benjamin Britten ou le mythe de l'enfance (Buchet Chastel 2006)

J. Evans, P. Reed, P. Wilson, A Britten Source Book (The Britten-Pears Library 1987)

John Bridcut, The Faber Pocket Guide to Britten (Faber and Faber 2010)

The Britten Companion Edited by Christopher Palmer (Faber and Faber 1984)

Lewis Foreman and Susan Foreman, London, a musical gazetteer (Yale University Press 2005)