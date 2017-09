Benjamin Britten à Londres en 1962 (3/5)

♫ Programmation musicale

Benjamin Britten (1913-1976)

Sonate pour violoncelle et piano en Ut majeur (1961) I. Dialogo

Mstislav Rostropovitch, violoncelle, Benjamin Britten, piano

(enregistrement juillet 1961)

Decca 4783577

Benjamin Britten (1913-1976)

Sonate pour violoncelle et piano en Ut majeur (1961) III. Elegia

Mstislav Rostropovitch, violoncelle, Benjamin Britten, piano

(enregistrement juillet 1961)

Decca 4783577

Benjamin Britten (1913-1976)

Sonate pour violoncelle et piano en Ut majeur (1961) IV. Marcia

Mstislav Rostropovitch, violoncelle, Benjamin Britten, piano

(enregistrement juillet 1961)

Decca 4783577

Robert Schumann (1810-1856)

Concerto pour violoncelle en la mineur (1850) I. Nicht zu schnell

Orchestre Symphonique de Londres, direction Benjamin Britten

Recital Records RR 500

Modest Moussorgsky (1839-1881)

Hopak

Galina Vishnevskaya, soprano, Mstislav Rostropovitch, piano

EMI 5657162

Franz Schubert (1797-1828)

Sonate Arpeggione (1824) III. Allegretto

Mstislav Rostropovitch, violoncelle, Benjamin Britten, piano

Decca 443575-2

Benjamin Britten (1913-1976)

Sonate pour violoncelle et piano en Ut majeur (1961) V. Moto perpetuo

Mstislav Rostropovitch, violoncelle, Benjamin Britten, piano

(enregistrement juillet 1961)

Decca 4783577

Benjamin Britten (1913-1976)

War Requiem op 66 (1961-62) Dies irae. "Liber scriptus proferetur"'

Galina Vishnevskaya, soprano, Choeur Symphonique de Londres

Orchestre Symphonique de Londres, direction Benjamin Britten

Decca 4785433

Franz Schubert (1797-1828)

Winterreise D. 911 (1827) XIII. Die Post

Decca 452404-2

Benjamin Britten (1913-1976)

Psalm 150 op 67 (1962) Oh praise God in His Holiness

Choir of Downside School, Purley, direction Benjamin Britten

Decca 436394-2

Bibliographie

Xavier de Gaulle, Benjamin Britten ou l’impossible quiétude (Actes Sud 1996)

Humphrey Carpenter, Benjamin Britten, a biography (Faber and Faber 1992)

Mildred Clary, Benjamin Britten ou le mythe de l'enfance (Buchet Chastel 2006)

J. Evans, P. Reed, P. Wilson, A Britten Source Book (The Britten-Pears Library 1987)

John Bridcut, The Faber Pocket Guide to Britten (Faber and Faber 2010)

The Britten Companion Edited by Christopher Palmer (Faber and Faber 1984)

Lewis Foreman and Susan Foreman, London, a musical gazetteer (Yale University Press 2005)