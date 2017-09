Benjamin Britten à Londres en 1962 (2/5)

♫ Programmation musicale

Henry Purcell (1659-1695) / Benjamin Britten (1913-1976)

Didon et Enée (1689) Acte I. Sc 1. Choeur "To the hills and the vales"

Purcell Singers, English Opera Group Orchestra, direction Benjamin Britten

(enrt septembre 1959)

BBCB 8003-2

Henry Purcell (1659-1695) / Benjamin Britten (1913-1976)

Didon et Enée (1689) Ouverture

Purcell Singers, English Opera Group Orchestra, direction Benjamin Britten

(enrt septembre 1959)

BBCB 8003-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

La flûte enchantée (1791) Acte II. Air de la Reine de la Nuit

Joan Sutherland, la Reine de la Nuit, Orchestre du Royal Opera House, direction Otto Klemperer

(enr le 4 janvier 1962 à Londres)

Testament

Edward Elgar (1857-1934)

Concerto pour violoncelle et orchestre en mi mineur op 85 (1919) II. Lento. Allegro molto

Jacqueline du Pré, violoncelle, Orchestre de la BBC, direction Sir Malcolm Sargent

(enregistré en septembre 1964)

BBCL 4244-2

Dimitri Chostakovitch (1906-1971)

Concerto pour violoncelle et orchestre n°1I. Allegretto

(1959, créé par Rostropovitch le dédicataire, à Moscou le 4 octobre 59)

Mstislav Rostropovitch, violoncelle, Orchestre Symphonique de Moscou, direction Gennadi Rojdestsvensky

(enregistré le 10 février 1961 à Moscou)

EMI 2 27924 2

Benjamin Britten (1913-1976)

The Young Person's Guide to the Orchestra (1946) I. Thème

London Symphony Orchestra, direction Benjamin Britten

(enregistré à Londres en 1963)

Decca 4785539

Dimitri Chostakovitch (1906-1971)

Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 II. Allegro non troppo

(1959, créé par Rostropovitch le dédicataire, à Moscou le 4 octobre 59)

Mstislav Rostropovitch, violoncelle, Orchestre Symphonique de Moscou, direction Gennadi Rojdestsvensky

(enregistré le 10 février 1961 à Moscou)

EMI 2 27924 2

Benjamin Britten (1913-1976)

Sonate pour violoncelle et piano en Ut majeur (1961) I. Dialogo

Mstislav Rostropovitch, violoncelle, Benjamin Britten, piano (enregistrement juillet 1961)

Decca 4783577

Benjamin Britten (1913-1976)

Noye's Fludde (1957)

Choeur d'enfants de l'Est Suffolk, English Opera Group Orchestra, direction Norman del Mar

(enregistré au festival d'Aldeburgh en 1961)

Benjamin Britten (1913-1976)

Sonate pour violoncelle et piano en Ut majeur (1961) II. Scherzo pizzicato

Mstislav Rostropovitch, violoncelle, Benjamin Britten, piano

(enregistrement juillet 1961)

Decca 4783577

Bibliographie

Xavier de Gaulle, Benjamin Britten ou l’impossible quiétude (Actes Sud 1996)

Humphrey Carpenter, Benjamin Britten, a biography (Faber and Faber 1992)

Mildred Clary, Benjamin Britten ou le mythe de l'enfance (Buchet Chastel 2006)

J. Evans, P. Reed, P. Wilson, A Britten Source Book (The Britten-Pears Library 1987)

John Bridcut, The Faber Pocket Guide to Britten (Faber and Faber 2010)

The Britten Companion Edited by Christopher Palmer (Faber and Faber 1984)

Lewis Foreman and Susan Foreman, London, a musical gazetteer (Yale University Press 2005)

