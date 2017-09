Benjamin Britten à Londres en 1962 (1/5)

♫ Programmation musicale

Benjamin Britten (1913-1976)

War Requiem (1962) III. Dies Irae

Choeur symphonique de Londres, Orchestre Symphonique de Londres, direction Benjamin Britten (enregistré en janvier 1963)

Decca 414383-2

Benjamin Britten (1913-1976)

Quatre chansons françaises (1928) IV. Les sanglots longs des violons (Verlaine)

Heather Harper, soprano, English Chamber Orchestra, direction Steuart Bedford

(Enreg non commercialisé)

Franck Bridge (1879-1941)

The Sea, suite pour orchestre (1911) II. Sea-foam (Ecume de mer)

Orchestre de chambre anglais, direction Benjamin Britten (enregistré 23 juin 1970, Snape, Suffolk)

BBCB 8007-2

Gustav Mahler (1860-1911)

Lieder eines fahrenden (1886) II. Gesellen Ging heut' morgen über's Feld

Janet Baker, mezzo-soprano, Orchestre de Hallé, direction Sir John Barbirolli

EMI 9037982

Franz Schubert (1797-1828)

Die Schöne Müllerin (1823) II. Wohin ?

(Enreg non commercialisé)

Benjamin Britten (1913-1976)

Peter Grimes (1945) Acte II. Sc 2. air de Grimes "In dreams I've built myself some kindlier home"

Peter Pears, ténor, Orchestre de Covent Garden, direction Reginald Goodal

EMI 7647272

Benjamin Britten (1913-1976)

Gloriana (1952-53) The tournament (extrait de la Suite symphonique op 53a tirée de l'opéra)

Orchestre Symphonique de la Radio de Baden-Baden, direction Benjamin Britten

Hanssler Classics 94.213

Benjamin Britten (1913-1976)

Midsummer Night's Dream (1959-60) Acte I "You spotted snakes"

English Opera Group, direction Benjamin Britten

Testament SBT2 1515

(enregistré le jour de la création Aldeburgh, 11 juin 1960)

Benjamin Britten (1913-1976)

War Requiem (1962) III. Dies Irae - Dies illa

Choeur du Festival de Coventry, Orchestre de la Ville de Birmingham, direction Meredith Davies, Ensemble Melos, direction Benjamin Britten

Testament SBT 1490

(enregistré le 30 mai 1962, lors de la création, cathédrale de Coventry)

Benjamin Britten et Peter Pears interprètent Die Schöne Müllerin de Franz Schubert

Bibliographie

Xavier de Gaulle, Benjamin Britten ou l’impossible quiétude (Actes Sud 1996)

Humphrey Carpenter, Benjamin Britten, a biography (Faber and Faber 1992)

Mildred ClaryBenjamin Britten ou le mythe de l'enfance (Buchet Chastel 2006)

J. Evans, P. Reed, P. Wilson, A Britten Source Book (The Britten-Pears Library 1987)

John Bridcut, The Faber Pocket Guide to Britten (Faber and Faber 2010)

The Britten Companion Edited by Christopher Palmer (Faber and Faber 1984)

Lewis Foreman and Susan Foreman, London, a musical gazetteer (Yale University Press 2005)

Lien

La maison de Britten et Pears, et le studio où Britten a composé son War Requiem