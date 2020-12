Beethoven danseur

Musicopolis lève le voile sur la musique de danse et de ballet de Beethoven, sans la doute la partie la plus méconnue du catalogue du grand compositeur.

Beethoven et la danse

Oeuvres souvent de jeunesse, sans numéro d'opus... la postérité a très peu retenu l'oeuvre de danse et de ballet de Beethoven. Pourtant, le compositeur y dédia une partie non négligeable de sa vie. Du Ritterballet WoO 1 aux Contredanses WoO 14 en passant par Les Allemandes WoO 13, découvrons des oeuvres mineures mais charmantes de l'auteur de L'Hymne à la Joie.

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Douze Menuets WoO 7 (1795) n°12

Academy of Saint Martin in the Fields, direction Neville Marriner

Philips 438706-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Douze Contredanses WoO 14 (pub en 1802) n°1

Ensemble Mozart de Vienne, direction Willy Boskovsky

Decca 483 4603

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Douze Menuets WoO 7 (1795) n°5 Academy of Saint Martin in the Fields, direction Neville Marriner

Philips 438706-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Douze Contredanses WoO 14 (pub en 1802) n°3

Academy of Saint Martin in the Fields, direction Neville Marriner

Philips 438706-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Douze Menuets WoO 7 (1795) n°1 Academy of Saint Martin in the Fields, direction Neville Marriner

Philips 438706-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Rondo en ut majeur WoO 48 (1783)

Tobias Koch, piano à tangentes de Schmal, Regensburg vers 1790

Avi Music 8553321

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Douze Danses allemandes WoO 8 (1795) n°6 Academy of Saint Martin in the Fields, direction Neville Marriner

Philips 438706-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Six Ländler WoO 15 pour 2 violons et basse (1802) n°5

Lucas Hagen, Rainer Schmidt (violons), Alois Posch (contrebasse)

DGG 453772-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Douze Contredanses WoO 14 (pub en 1802) n°4 Academy of Saint Martin in the Fields, direction Neville Marriner

Philips 438706-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Douze Allemandes pour piano WoO 13 (1792-97) n°2

Gianluca Cascioli, piano

DGG 453 733-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Symphonie n°1 en Ut majeur op 21 (1799-1800) III. Menuetto : Allegro molto e vivace

Orchestre du XVIIIème siècle, direction Frans Brüggen

Philips 434029-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Symphonie n°3 "Eroica" en mi bémol majeur op 55 (1803) IV. Allegro molto

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Archiv 439900-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Symphonie n°1 en Ut majeur op 21 (1799-1800) IV. Adagio - Allegro molto e vivace Orchestre du XVIIIème siècle, direction Frans Brüggen

Philips 434029-2