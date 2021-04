Bedrich Smetana, Vltava (La Moldau)

18 jours pas plus. C'est le temps qu'il a fallu à Bedrich Smetana pour composer Vltava (la Moldau), son oeuvre la plus connue et deuxième poème symphonique du cycle "Ma Patrie" (qui en compte six). Musicopolis vous propose un petit tour sur les bords du fleuve qui l'a inspiré.

Vue de la rivière Vltana, immortalisée par Bedrich Smetana, © Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images