Bach, un fougueux jeune homme

De prime abord Johann Sebastian Bach n'a pas l'air d'être la personne la plus impétueuse dans ses habits noirs et austère face à son orgue et pourtant comme beaucoup il a été jeune et fougueux.

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750), jouant de l'orgue, circa 1725. D'après une gravure du British Museum, Londres, © Getty / Rischgitz