Bach : Messe en si, deuxième partie

Après une première partie consacrée au Kyrie et au Gloria, Musicopolis revient aujourd'hui sur la seconde partie de la Messe en si mineur de Bach, avec le Credo, le Sanctus et l'Agnus Dei, qui concluent l'une des plus grandes oeuvres religieuses de la musique occidentale

Portrait de Johann Sebastian Bach par Elias Gottlob Haussmann (1695-1774), © DEA PICTURE LIBRARY/De Agostini via Getty Images