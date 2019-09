Avignon, 1976 : Création d'Einstein on the beach de Philip Glass

« Triomphe pour Bob Wilson et Phil Glass à Avignon », écrit Colette Godard dans Le Monde.

L'effet produit par cet "Opéra en 4 actes" à sa création en juillet 1976 à Avignon, est une sorte de déflagration ! "Le théâtre municipal affichait complet bien avant que les portes s'ouvrent, dimanche, sur la première mondiale de leur opéra Einstein on the beach. Et, dès qu'elles se sont ouvertes, le public s'est répandu dans une ruée sauvage. Ne pas numéroter les places d'une salle à l'italienne, c'est laisser le champ libre à la loi du plus fort. Cependant, après quatre heures et demie de spectacle, la foule s'est soulevée pour une formidable ovation."

L'accueil réservé à Einstein on the beach est très varié. Des débats sont même organisés à chaud et toutes sortes d'opinions se révèlent. C'est bien normal, si on considère comme un journaliste de l'Obs qu'il s'agit d'un « opéra qui ne raconte rien, dont les textes parlés ou chantés n’offrent aucun lien avec l’action scénique et dont l’action est elle-même indéchiffrable ».

Einstein on the beach au festival Musica de Strasbourg

Einstein on the beach en concert le 27 septembre à Strasbourg (Palais de la musique et des congrès) dans le cadre du festival Musica avec le Collegium Vocale Gent, la star américaine Suzanne Vega et l’Ensemble Ictus.

Programmation musicale

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941)

Einstein on the beach (1975-76) Knee Play I (Choeur et orgue électrique)

The Philip Glass Ensemble

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941)

Einstein on the beach (1975-76) Acte I. Sc 1. Train

The Philip Glass Ensemble

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941)Einstein on the beach (1975-76) Acte I. Sc 2. Trial (Choeur, violon, orgue électrique et flûtes) The Philip Glass Ensemble

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941)

Einstein on the beach (1975-76) Knee Play II (violon et diction) "These are the days my friend" The Philip Glass Ensemble

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941)Einstein on the beach (1975-76) Acte II. Sc 1. Field with Spaceship. Dance I The Philip Glass Ensemble

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941)Einstein on the beach (1975-76) Acte II. Sc 2. Night train (2 voix, choeur et petit ensemble) The Philip Glass Ensemble

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941)Einstein on the beach (1975-76) Knee play III (Choeur a cappella) The Philip Glass Ensemble

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941) Einstein on the beach (1975-76) Knee play IV (Choeur d'hommes et violon)

The Philip Glass Ensemble

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941)Einstein on the beach (1975-76) Acte III. Sc 2. Field with Spaceship. Dance II The Philip Glass Ensemble

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941)Einstein on the beach (1975-76) Acte IV. Sc 1. Building (Choeur et ensemble) The Philip Glass Ensemble

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941)Einstein on the beach (1975-76) Acte IV. Sc 3. Spaceship (Choeur et ensemble) The Philip Glass Ensemble

Philip Glass (né en 1937) / Bob Wilson (né en 1941)Einstein on the beach (1975-76) Knee Play V (Choeur de femmes, violon et orgue électrique) The Philip Glass Ensemble

