Astor Piazzolla. Trouver sa voix

Aussi bien marqué par la musique traditionnelle latine (notamment d'Argentine, son pays natal) que par la musique classique occidentale, l'oeuvre d'Astor Piazzolla (1921-1992) se situe au confluent de ses deux amours. Retour sur une carrière pléthorique.

Une vie prolifique

Ce qui frappe le plus dans la biographie d'Astor Piazzolla, c'est l'abondance des changements : changements de pays, changement d'orchestres, changements de technique. Ce qui n'apparaît pas c'est la permanence. Et pourtant, à 34 ans, Piazzolla a trouvé sa voix, et il n'en a plus jamais changé. Magnificence du tango, science de la composition (apprise auprès de Nadia Boulanger) se mêlent pour former un catalogue fourni mais où brille la voix singulière du compositeur.

Programmation musicale

Astor Piazzolla (1921-1992)Caliente Astor Piazzolla et le quinteto Tango Nuevo

Intuition INT 3343 2

Federico Scorticatti (1912-2008) / Juan Sarcione (1888-1961)Alma

Elvino Vardaro (violon), Adolfo Carabelli y su Orquesta Típica

RCA Victor – 05(0131)01808

Pedro Maffia (1899-1967) / Jose Horacio Staffolani (1930-)Taconeando

Orquesta Típica de Astor Piazzolla

Fremeaux FA 182

Astor Piazzolla (1921-1992)Preparense Quinteto Astor Piazzolla

BMG Ariola 74321 40732-2

Astor Piazzolla (1921-1992)Triunfal

Astor Piazzolla y su Quinteto (enrt 1959)

Le Chant du Monde 574 2207

Astor Piazzolla (1921-1992)Nonino

Astor Piazzolla y su Quinteto (enrt 1961)

Frémeaux FA 5440

Astor Piazzolla (1921-1992)La muerte del Angel (1962)

Astor Piazzolla (bandonéon), Gary Burton (vibraphone), Fernando Suarez Paz (violon), Pablo Ziegler (piano), Horacio Malvicino (guitare électrique), Hecto Console (contrebasse)

WEA 255069-2

Astor Piazzolla (1921-1992)Libertango (1974)

Florida All-State Middle School Treble Chorus, direction Elena Sharkova

Mark Records

Astor Piazzolla (1921-1992)Libertango (1974)

Carl Emmanuel Fischbach (saxophone ténor), David Christopher Panzl (vibraphone)

Paraty 215149

Astor Piazzolla (1921-1992)Libertango (1974)

London Concertante

Harmonia Mundi HMU 90749

Astor Piazzolla (1921-1992)Libertango (1974)

Astor Piazzolla et son quintette (Mar del Plata 1984)

Milan 74321 51138-2