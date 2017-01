Arnold Schoenberg à Los Angeles en 1936 (5/5)

Programmation musicale

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Symphonie de chambre n°1 op 9 pour 15 instruments (1906) Langsam

Ensemble Modern, direction Peter Eötvös

RCA 09026 61179 2

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Kol Nidre (1938)

Orchestre et choeur symphonique de Chicago, Alberto Mizrahi, narrateur, direction Riccardo Muti

CSO CSOR9011602

♫ Johannes Brahms (1833-1897) / Arnold Schoenberg (1874-1951)

Quatuor en sol mineur op 25 (1861-1937) IV. Rondo alla zingarese

Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Simon Rattle

EMI 4578152

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

4ème quatuor op 37 (1936) II. Comodo

Quatuor Juilliard

WEST HILL RADIO ARCHIVES WHRA-6040

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

4ème quatuor op 37 (1936) III. Largo

Quatuor Juilliard

WEST HILL RADIO ARCHIVES WHRA-6040

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Gurrelieder (1900-1913) Seht die sonne! (choeur final)

Choeur de l'Opéra de Vienne, Choeur Arnold Schoenberg, Orchestre Philharmonique de VIenne, direction Claudio Abbado

DGG 439944-2

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Concerto pour violon et orchestre op 36 (1934) III. Finale-Allegro

Hilary Hahn, violon Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise, direction Esa Pekka Salonen

DGG 477 7346

, © Richard Fish

Bibliographie

Arnold Schoenberg, Correspondance 1910-1951, Jean-CLaude Lattès, 1983

Arnold Schoenberg, Le Style et l'idée, Buchet-Chastel, 2002 pour la nouvelle édition

Hans Heinz Stuckenschmidt, Arnold Schoenberg, Fayard, 1993

Dorothy Lamb Crawford, Arnold Schoenberg in Los Angeles, dans The Musical Quarterly, Vol. 86, No. 1 (Spring, 2002), pp. 6-48

Sabine Feisst, Schoenberg's New World. The American Years, Oxford University Press 2011

Jean-Michel Palmier, Weimar en Exil, Payot 1988

(Googlebooks : Weimar in Exile: The Antifascist Emigration in Europe and America)

Liens

Arnold Schönberg Center

Les enfants de Schoenberg parlent dans une conférence



La maison de Schoenberg et ses deux fils interviewés par Esa-Pekka Salonen en 2009



Arnold Schoenberg, père de la musique moderne (interview de Gertrud Schoenberg, Rudolf Kolisch et Larry Schoenberg dans un programme de télévision)

Article de Blaise Cendrars, envoyé spécial à Hollyood dans Paris-Soir 31 mai 1936

Actualité

Exposition Arnold Schönberg Peindre l'âme jusqu'au dimanche 29 janvier 2017

Au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (Paris)