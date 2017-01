Arnold Schoenberg à Los Angeles en 1936 (4/5)

Programmation musicale

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Concerto pour violon et orchestre op 36 (1934) II. Andante grazioso

Hilary Hahn, violon, Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise, direction Esa Pekka Salonen

DGG 477 7346

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Concerto pour violon et orchestre op 36 (1934) III. Finale - Allegro

Hilary Hahn, violon, Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise, direction Esa Pekka Salonen

DGG 477 7346

♫ Hanns Eisler (1898-1962)

Hollywood Songbook (1942) Frühling (Brecht)

Laurent Nourri, baryton-basse, Guillaume de Chassy, piano, Thomas Savy, clarinette, Arnault Cuisinier, contrebasse

Alpha ALPHA210

♫ Hanns Eisler (1898-1962)

Ernste Gesänge (1936-62)

Mathias Goerne, baryton, Ensemble Resonanz

Harmonia Mundi HMC 902134

♫ Hanns Eisler (1898-1962)

Suite n°2 op 24 (1931) Capriccio über jüdische Volkslieder

Ensemble Modern, direction HK Gruber

RCA 74321 56882 2

♫ Hanns Eisler (1898-1962)

6 Balladen op 18 (1929-30) n°6 Ballade vom Nigger Jim

Ensemble Modern, direction et chant HK Gruber

RCA 74321 56882 2

♫ Ernst Toch (1887-1963)

Concerto pour piano op 38 (1926) III. Rondo disturbato

Todd Crow, piano, Orchestre Symphonique de la NDR de Hambourg, direction Leon Botstein

New World Records 80609-2

♫ Ernst Krenek (1900-1991)

Jonny spielt auf (1925) Sc.11

Choeur de l'Opéra de Leipzig, Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, direction Lothar Zagrosek

Decca 436631-2

Bibliographie

Arnold Schoenberg, Correspondance 1910-1951, Jean-CLaude Lattès, 1983

Arnold Schoenberg, Le Style et l'idée, Buchet-Chastel, 2002 pour la nouvelle édition

Hans Heinz Stuckenschmidt, Arnold Schoenberg, Fayard, 1993

Dorothy Lamb Crawford, Arnold Schoenberg in Los Angeles, dans The Musical Quarterly, Vol. 86, No. 1 (Spring, 2002), pp. 6-48

Sabine Feisst, Schoenberg's New World. The American Years, Oxford University Press 2011

Jean-Michel Palmier,Weimar en Exil, Payot 1988

(Googlebooks : Weimar in Exile: The Antifascist Emigration in Europe and America)

Liens

Arnold Schönberg Center

Les enfants de Schoenberg parlent dans une conférence



La maison de Schoenberg et ses deux fils interviewés par Esa-Pekka Salonen en 2009



Arnold Schoenberg, père de la musique moderne (interview de Gertrud Schoenberg, Rudolf Kolisch et Larry Schoenberg dans un programme de télévision)

Article de Blaise Cendrars, envoyé spécial à Hollyood dans Paris-Soir 31 mai 1936

Actualité

Exposition Arnold Schönberg Peindre l'âme jusqu'au dimanche 29 janvier 2017

Au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (Paris)