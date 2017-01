Arnold Schoenberg à Los Angeles en 1936 (2/5)

Programmation musicale

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Concerto pour quatuor à cordes et orchestre — Un libre interprétation du concerto op 6 n°7 de Handel (1933) III. Allegretto grazioso

Quatuor Diotima, Orchestre Symphonique de Leipzig, direction Jun Markl

MDR 1205

♫ Harry Warren

I only have eyes for you (1934) extrait du film "Dames" de Ray Enright et Busby Berkeley

Dick Powell, Ruby Keeler

Rhino Records R2 72169

♫ Max Steiner (1888-1971)

The Son of King Kong (1933) Bande originale du film de Ernst B. Schoedsack "Quicksand, litte Kong"

Orchestre symphonique de Moscou, direction Max Steiner

Marco Polo 8.225166

♫ Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°9 (1824) IV. Presto

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Archiv 439900-2

♫ Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

Anthony Adverse (1936) Musique pour le film de Mervyn LeRoy

National Philharmonic Orchestra, direction Charles Gerhardt

RCA GD 87890

♫ Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

Captain Blood (1935) Musique pour le film de Michael Curtiz

Orchestre Symphonique de Londres, direction André Previn

DGG 471347-2

♫ Franz Liszt (1811-1886)

Totentanz (1849)

Orchestre philharmonique de Los Angeles, direction Otto Klemperer

Archipel Records ARPCD 0055

♫ George Gershwin (1898-1937)

Un Américain à Paris (1928)

Ensemble Harmonie de New York, direction Steven Richman

Harmonia Mundi 907658

♫ George Gershwin (1898-1937)

Rhapsody in blue (1924)

George Gershwin, piano, Paul Whiteman and his Concert Orchestra (enregistré 10 juin 1924)

Frémeaux et Associés FA 152

♫ George Gershwin (1898-1937)

Prélude n°2 en ut dièse mineur (1926) arrangement David Broekman

Ensemble Harmonie de New York, direction Steven Richman

Harmonia Mundi 907658

Vidéos

Bande -annonce de The Good Earth, réal. Sidney Franklin (1937) mus.Herbert Stothart

Gershwin films Schoenberg : Allocution de Schoenberg à la radio le 12 juillet 1937, le lendemain de la mort de Gershwin

Bibliographie

Arnold Schoenberg, Correspondance 1910-1951, Jean-CLaude Lattès, 1983

Arnold Schoenberg, Le Style et l'idée, Buchet-Chastel, 2002 pour la nouvelle édition

Hans Heinz Stuckenschmidt, Arnold Schoenberg, Fayard, 1993

Dorothy Lamb Crawford, Arnold Schoenberg in Los Angeles, dans The Musical Quarterly, Vol. 86, No. 1 (Spring, 2002), pp. 6-48

Sabine Feisst, Schoenberg's New World. The American Years, Oxford University Press 2011

Jean-Michel PalmierWeimar en Exil, Payot 1988

(Googlebooks : Weimar in Exile: The Antifascist Emigration in Europe and America)

Liens

Arnold Schönberg Center

Les enfants de Schoenberg parlent dans une conférence

La maison de Schoenberg et ses deux fils interviewés par Esa-Pekka Salonen en 2009

Arnold Schoenberg, père de la musique moderne (interview de Gertrud Schoenberg, Rudolf Kolisch et Larry Schoenberg dans un programme de télévision)

Article de Blaise Cendrars, envoyé spécial à Hollyood dans Paris-Soir 31 mai 1936

Actualité

Exposition Arnold Schönberg Peindre l'âme jusqu'au dimanche 29 janvier 2017

Au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (Paris)