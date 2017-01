Arnold Schoenberg à Los Angeles en 1936 (1/5)

Programmation musicale

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Suite en Sol Majeur pour orchestre à cordes (1934) III. Menuetto

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin, direction John Mauceri

Decca 448619-2

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Suite en Sol Majeur pour orchestre à cordes (1934) II. Adagio

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin, direction John Mauceri

Decca 448619-2

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Suite en Sol Majeur pour orchestre à cordes (1934) I. Ouverture

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin, direction John Mauceri

Decca 448619-2

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

La Nuit transfigurée (1899) Sehr bruit und langsam

Quatuor Juilliard, Walter Trampler, alto, Yo-Yo Ma, violoncelle

SONY 88697 52307 2/41

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Suite en Sol Majeur pour orchestre à cordes (1934) IV. Gavotte

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin, direction John Mauceri

Decca 448619-2

♫ Alfred Newman (1900-1970)

Fanfare de la 20th Century Fox

Hollywood Bowl Orchestra, direction Alfred Newman

Philips 432109-2

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Concerto pour violon et orchestre op 36 (1934) I. Poco Allegro

Hilary Hahn, violon, Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise, direction Esa Pekka Salonen

DGG 477 7346

♫ Arnold Schoenberg (1874-1951)

Concerto pour quatuor à cordes et orchestre — Un libre interprétation du concerto op 6 n°7 de Handel (1933) I. Largo-Allegro

Quatuor Diotima, Orchestre Symphonique de Leipzig, direction Jun Markl

MDR 1205

Bibliographie

•

Arnold Schoenberg, Correspondance 1910-1951, Jean-CLaude Lattès, 1983

Arnold Schoenberg, Le Style et l'idée, Buchet-Chastel, 2002 pour la nouvelle édition

Hans Heinz Stuckenschmidt, Arnold Schoenberg, Fayard, 1993

Dorothy Lamb Crawford, Arnold Schoenberg in Los Angeles, dans The Musical Quarterly, Vol. 86, No. 1 (Spring, 2002), pp. 6-48

Sabine Feisst, Schoenberg's New World. The American Years, Oxford University Press 2011

Jean-Michel PalmierWeimar en Exil, Payot 1988

(googlebooks : Weimar in Exile: The Antifascist Emigration in Europe and America)

Liens

Les enfants de Schoenberg parlent dans une conférence

La maison de Schoenberg et ses deux fils interviewés par Esa-Pekka Salonen en 2009

Arnold Schoenberg, père de la musique moderne (interview de Gertrud Schoenberg, Rudolf Kolisch et Larry Schoenberg dans un programme de télévision)

_A_rticle de Blaise Cendrars, envoyé spécial à Hollyood dans Paris-Soir 31 mai 1936

Actualité

Exposition Arnold Schönberg Peindre l'âme jusqu'au dimanche 29 janvier 2017

Au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (Paris)