Arcangelo Corelli à Rome en 1706 (5/5)

♫ Programmation Musicale

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate en Fa majeur pour deux flûtes et basse continue, d'après le Concerto grosso op 6 n°2 (pub posthume 1714) I. Vivace. Allegro

Le Concert français, Sébastien Marcq et Hugo Reyne flûtes

opus 111 OPS 54-9118

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate en la mineur op 4 n°5 (pub par Komarek à Rome en 1694) II. Allemanda

Ensemble Aurora, Enrico Gatti violon et direction

Glossa GCD 921207

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso op 6 n°10 (pub posthume 1714) III. Corrente

Ensemble 415, direction Chiara Banchini et Jesper Christensen

Harmonia Mundi HMC 901406/07

Arcangelo Corelli (1653-17013) / arrangement Francesco Geminiani

Concerto en ut majeur d'après l'op 5 de Corelli II. Allegro

Ensemble 415, direction Chiara Banchini

Zig Zag Territoires ZZT 040301

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso en Ré majeur op 6 n°4 (pub. posthume en 1714) I. Adagio. Allegro

Modo Antiquo, direction Federico Maria Sardelli

Tactus TC 650308

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sinfonia en ré min WoO 1 (avant Santa Beatrice d'Este de Lulier) II. Allegro. Adagio

Gli Incogniti, direction et violon Amandine Beyer

Zig Zag Territoires ZZT327

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso op 6 n°5 (pub posthume 1714) I. Adagio. II. Allegro

Gli Incogniti, violon et direction Amandine Beyer

Zig Zag Territoires ZZT327

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

La Resurrezione (1708) Air de l'Ange "Disserratevi, o porte d'Averno"

Annick Massis, soprano, Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Archiv 447 767-2

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso op 6 n°8 (pub posthume 1714) II. Allegro

Gli Incogniti, violon et direction Amandine Beyer

Zig Zag Territoires ZZT327

