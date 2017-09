Arcangelo Corelli à Rome en 1706 (4/5)

♫ Programmation Musicale

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate op 2 n°12 (pub. 1685) Chaconne

The Bach Players

Hyphen Press Music HPM 004

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate op 5 n°1 (pub en 1700) I. Grave. Allegro. Adagio et III. Allegro.Adagio

Enrico Onofri, violon et direction, Ensemble Imaginarium

Passacaille 988

Johann Heinrich Schmelzer (v.1620-1680)

Sonate pour violon

Georg Kallweit, violon

Alpha ALPHA540

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate à 3 op 2 n°3 en Ut majeur (pub à Rome 1685) I. Preludio et II. Allemanda

Purcell Quartet

Chandos CHAN 0692(4)

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate à 3 op 2 n°3 en Ut majeur (pub à Rome 1685) II. Allemanda puis III. Adagio et IV. Allemanda

Purcell Quartet

Chandos CHAN 0692(4)

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate pour violon op 5 n°5 en sol mineur (pub en 1700) I. Adagio

Enrico Gatti, violon, Gaetano Nasilio, violoncelle, Guido Morini, clavecin

Arcana A 423

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso en Ré majeur op 6 n°7 (pub. posthume en 1714) IV. Allegro

Modo Antiquo, direction Federico Maria Sardelli

Tactus TC 650308

■ Bibliographie

Marc Pincherle, Corelli et son temps (Plon, 1954)

Patrick Barbier, _Voyage dans la Rome baroque : Le Vatican, les princes et les fêtes musicale_s (Grasset, 2016)

Neal Zaslaw and John Spitzer, The Birth of the Orchestra : History of an Institution, 1650-1815 (Oxford University Press, 2004)

Philippe Beaussant, Christine de Suède et la musique (Fayard, 2014)

Philippe Venturini, Arcangelo Corelli (Fayard/ Mirare, 2003)