Arcangelo Corelli à Rome en 1706 (3/5)

♫ Programmation Musicale

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso en Ré majeur op 6 n°7 (pub. posthume en 1714) I. Vivace II. Allegro

Modo Antiquo, direction Federico Maria Sardelli

Tactus TC 650308

Alessandro Stradella (1639-1682)

Sinfonia n°22 en ré mineur pour violon et basse continue

Alte Musik Köln

Myrios MYR002

Alessandro Scarlatti (1660-1725) / livret de Benedetto Pamphili (1653-1730)

La Maddalena (1699) Air de Gioventù "Ma poi siam più tarde"

Rossana Bertini, soprano, Europa galante, direction Fabio Biondi

Opus 111 OPS 30-96

Alessandro Scarlatti (1660-1725) / livret de Benedetto Pamphili (1653-1730)

La Maddalena (1699) Air de Maddalena "Sento a l'alma nova vita"

Silvia Piccolo, soprano, Europa galante, direction Fabio Biondi

Opus 111 OPS 30-96

Francesco Gasparini (1661-1727)

Vorresti o labro amante

Ditte Petersen, soprano, Lautten Compagney, direction Wolfgang Katschner

Berlin Classics 0017902BC

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso en Fa majeur op 6 n°9 (pub. posthume en 1714) II. Allemanda. Allegro

Modo Antiquo, direction Federico Maria Sardelli

Tactus TC 650308

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Cantate pour la nuit de Noël "Abramo, tu sembiante" "Abraham, ton visage" (1705) Air de Geremia "Lagrime amare"

Claudio Cavina, contreténor, Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini

OPUS 111 OPS 30-156

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso en Ré majeur op 6 n°8 "Pour la nuit de Noël" (pub. posthume en 1714) I. Vivace

Modo Antiquo, direction Federico Maria Sardelli

Tactus TC 650308

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso op 6 n°8 "fatto per la notte di Natale" (pub posthume 1714) VII. Pastorale

Ensemble 415, direction Chiara Banchini et Jesper Christensen

Harmonia Mundi HMC 901406/07

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate en trio en Ut majeur op 4 n°1 (pub à Rome en 1694 - déd au Cardinal Ottoboni) IV. Allemanda

Ensemble Aurora, direction et violon Enrico Gatti, Rossella Croce, violon

Glossa GCD 921207

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto pour flûte n°10 d'après l'opus 5 de Corelli (manuscrit attaché à une réédition de l'op5 à Londres par Walsh v.1711)

Maurice Steeger, flûte à bec, The English Concert, direction Laurence Cummings

Harmonia Mundi HMU 907523

■ Bibliographie

Marc Pincherle, Corelli et son temps (Plon, 1954)

Patrick Barbier, Voyage dans la Rome baroque : Le Vatican, les princes et les fêtes musicales (Grasset, 2016)

Neal Zaslaw and John Spitzer, The Birth of the Orchestra : History of an Institution, 1650-1815 (Oxford University Press, 2004)

Philippe Beaussant, Christine de Suède et la musique (Fayard, 2014)

Philippe Venturini, Arcangelo Corelli (Fayard/ Mirare, 2003)