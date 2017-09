Arcangelo Corelli à Rome en 1706 (2/5)

♫ Programmation Musicale

Maurizio Cazzati (1616-1678)

Laudate Dominum a 5

Voces Suaves, direction Francesco Saverio Pedrini

Claves 50-1605

Giacomo Antonio Perti (1661-1756)

Plaudite mortales (1678)

Choeur et Orchestre de la Chapelle San Petronio de Bologne, direction Michele Vannelli

Dynamic CDS 707

Giovanni Battista Vitali (1632-1692)

Sonate n°2 en la mineur I. Grave II. Prestissimo

Stéphanie de Failly, violon, Ensemble Clematis

Ricercar RIC 326

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate à 3 op 1 n°1 (pub à Rome 1681) II. Allegro

Purcell Quartet

Chandos CHAN 0692(4)

Guillaume Bouzignac (1587-1643)

Assumpta est Maria (motet)

les Pages et les Chantres, direction Olivier Schneebeli

Ricercar 5400439001084

Bernardo Pasquini (1637-1710)

Cantate Padre Signore e Dio (s.d.) Air de soprano "Non potea se bebe ardita"

Sharon Rostorf-Zamir, soprano, Cappella Tiberina, direction Giovanni Caruso

Brilliant Classics 94225

Bernardo Pasquini (1637-1710)

Sonate à 2 clavecins en Ré majeur (1704)

Attilio Cremonesi, Alessandro de Marchi, clavecins

Pan Classics PC 10247

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate à 3 op 1 n°3 en La majeur (pub à Rome 1681) I. Grave et II. Allegro

Purcell Quartet

Chandos CHAN 0692(4)

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate à 3 op 2 n°1 en Ré majeur (pub à Rome 1685) II. Allemanda

Purcell Quartet

Chandos CHAN 0692(4)

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Il giardino di Rose (1707 Rome) Air de la Charité : "Che dolce simpatia"

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano, Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Decca 475 6924

Giovanni Lorenzo Lulier (1662?-1700?)

Concerto de chambre en Fa majeur

Alte Musik Köln

Myrios MYR002

■ Bibliographie

Marc Pincherle, Corelli et son temps (Plon, 1954)

Patrick Barbier, Voyage dans la Rome baroque : Le Vatican, les princes et les fêtes musicales (Grasset, 2016)

Neal Zaslaw and John Spitzer, The Birth of the Orchestra : History of an Institution, 1650-1815 (Oxford University Press, 2004)

Philippe Beaussant,Christine de Suède et la musique (Fayard, 2014)

Philippe Venturini, Arcangelo Corelli (Fayard/ Mirare, 2003)