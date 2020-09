Antonio Lotti, compositeur vénitien

Dans la Venise du XVIIIe siècle, l'activité musicale bouillonne. Parmi les compositeurs y résidant, Antonio Lotti (1667-1740) est un acteur majeur de la vie culturelle de la ville, débordant de commandes et de projets. Retour sur sa vie et son oeuvre.

Sur la place Saint Marc

Une ville animée, très structurée dans sa hiérarchie sociale et son gouvernement, Venise s'enorgueillit de sa grande vie artistique, qui attire nombre de curieux et de commerces variés. Selon le voyageur Charles de Brosses, c'est "la plus belle et la plus curieuse place du monde". Cette place, le compositeur Antonio Lotti y passe chaque jour.

Antonio Lotti : un compositeur très occupé

Chanteur supplémentaire, contralto, organiste assistant, deuxième puis premier organiste, Lotti a monté les échelons jusqu'au titre suprême pour un musicien de l'époque : Maître de chapelle. Dans le même temps, il compose des opéras, de la musique religieuse (dont son magnifique Crucifixus). Sa prolixité est certes motivée par le besoin d'assurer sa subsistance, mais elle a pour conséquence de faire de lui un des artisans majeurs de la vie culturelle de la Sérénissime.

Programmation musicale

Antonio Lotti (1667-1740)Teofane (1719) Air de Teofane "Lascia che nel suo viso"

Nuria Rial, soprano

Deutsche Harmonia Mundi

Antonio Lotti (1667-1740)Concerto pour hautbois d'amour en la majeur (s.d.) III. Allegro

Albrecht Mayer, hautbois d'amour et direction, New Seasons Ensemble

Decca 478 0313

Antonio Lotti (1667-1740)Dixit Dominus en sol mineur The Syred Consort, Orchestra of St Paul's, direction Ben Palmer

Delphian DCD34182

Antonio Lotti (1667-1740)Duetti, terzetti e madrigali a più voci op 1 (1705) "Ben dovrei, occhi leggiadri" III. "E non posso col mirarvi"

Sara Mingardo, alto, Loriana Castellano, mezzo-soprano, Cenacolo Musicale

Arcana A424

Antonio Lotti (1667-1740)Messe à 3 (s.d.) Laudamus te

Ensemble Balthazar Neumann, direction Thomas Hengelbrock

Deutsche Harmonia Mundi 88697526842

Antonio Lotti (1667-1740)Credo en fa majeur (s.d.) I. Credo in unum deum

Ensemble Balthazar Neumann, direction Thomas Hengelbrock

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77507 2

Antonio Lotti (1667-1740)Ascanio, ovvero Gli odi delusi dal sangue (1718) Acte II. Sc 16. Air d'Ascanio "Fosti caro agl'occhi miei"

Andreas Scholl, contreténor, Accademia Bizantina, direction Ottavio Dantone

Decca 475 6569

Antonio Lotti (1667-1740)Duetti, terzetti e madrigali a più voci op 1 (1705) "Ben dovrei, occhi leggiadri" I. "Ben dovrei"

Sara Mingardo, alto, Loriana Castellano, mezzo-soprano, Cenacolo Musicale

Arcana A424

Antonio Lotti (1667-1740)Missa Sancti Christophori (s.d.)

The Syred Consort, Orchestra of St Paul's, direction Ben Palmer

Delphian DCD34182

Antonio Lotti (1667-1740)Credo en fa majeur (s.d.) II. Crucifixus

Tenebrae, direction Nigel Short

Signum SIGCD085

Antonio Lotti (1667-1740)Credo en fa majeurIII. Et ressurrexit

The Syred Consort, Orchestra of St Paul's, direction Ben Palmer

Delphian DCD34182