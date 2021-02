Annibal Gantez, un maître de maîtrise au 17ème siècle

Maître de musique au XVIIe siècle est pour beaucoup de musiciens le Saint-Graal. Mais la fiche de poste est très longue et demande beaucoup de talents, pas seulement musicaux. Annibal Gantez, auteur de "De l'entretien des musiciens" en 1643, nous donne un aperçu de son travail

Un titre exigeant

Gantez nous donne plusieurs clés dans son livre sur ce qui est attendu d'un maître de chapelle. Son activité principale consiste à gérer et diriger des choeurs de cathédrale, mais aussi à s'occuper du gîte et du couvert des musiciens. Mais Gantez nous révèle aussi d'autres réalités, comme servir de médiateur avec des mécènes parfois obtus, ou, pour le lien social, s'enivrer (ni trop ni pas assez) avec les musiciens dont on s'occupe !

Programmation musicale

Pierre Dandrieu (1664-1733)Noël Laissez paître vos bêtes, version instrumentale (1728)

Sinfonie Saint-Julien, direction Jean-François Frémont

Ame Son ASCP 0403

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)Messe de Minuit H 9. Domine Deus Maîtrise des Petits Chanteurs de Versailles, Sinfonie Saint-Julien, direction Jean-François Frémont

Ame Son ASCP 0403

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)Messe de Minuit H 9. Sanctus Maîtrise des Petits Chanteurs de Versailles, Sinfonie Saint-Julien, direction Jean-François Frémont

Ame Son ASCP 0403

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)Messe de Minuit H 9. Kyrie eleison Maîtrise des Petits Chanteurs de Versailles, Sinfonie Saint-Julien, direction Jean-François Frémont

Ame Son ASCP 0403

Eustache du Caurroy (1549-1609)Les Meslanges (publiés chez Ballard en 1610) En cette Nuit

Doulce Mémoire, direction Denis Risin-Dadre

naïve E 8900

Anonyme (Plain-chant parisien. Messe du Jour de Noël)Votis Pater annuit (prose)

Les Pages de la Chapelle, direction Olivier Schneebeli

Harmonia Mundi HMC901480

Anonyme (17ème siècle)Psaume 68 "Salvum me fac Deus" Les Demoiselles de Saint Cyr, direction Emmanuel Mandrin

Ambronay AMY018

Guillaume Bouzignac (v. 1590-v.1640)Motet "Ha ! plange" Les Pages de la Chapelle, les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HMC 901471

Anonyme (Plain-chant parisien. Messe du Jour de Noël)Parvulus natus est nobis (Introït)

Les Pages de la Chapelle, direction Olivier Schneebeli

Harmonia Mundi HMC901480

Thoinot Arbeau (1520-1595)Belle qui tiens ma vie (1589)Les petits chanteurs de Vienne, direction Peter Marschik

Philips 438208-2

Sébastien de Brossard (1655-1730)Miserere mei Cyrille Dubois (dessus), Maîtrise de Caen, direction Robert Weddle

Assai 207582

Sébastien de Brossard (1655-1730)Retribue servo tuo Les Pages de la Chapelle, Le Mercure Galant, direction Olivier Schneebeli

Astree E 8619

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)Messe de Minuit H 9. Et in spiritum Sanctum Maîtrise des Petits Chanteurs de Versailles, Sinfonie Saint-Julien, direction Jean-François Frémont

Ame Son ASCP 0403

