Amanda Maier, violoniste et compositrice

Oublié par la postérité par sa retraite précoce (30 ans) et sa mort prématurée (à 41 ans), la musique de la suédoise d'Amanda Maier mérite une réhabilitation. Son catalogue très divers et riche témoigne d'un grand talent, notamment dans ses pièces pour violon.

La comète Maier

Née dans une famille de musiciens, profitant du combat d'Elfrida Andrée pour la cause des musiciennes suédoises, Maier se distingue en raflant les meilleurs prix au Conservatoire dont de violon (épousant au passage le fils de son professeur), puis en composant nombre de lieder et de pièces de violon qui lui donnent une belle notoriété. Malheureusement, sa santé fragile et les tâches de la maternité mettront un terme à sa carrière de compositrice et de violoniste au début des années 1880.

Programmation musicale

Amanda Maier (1853-1894)9 pièces pour violon et piano (1879) III. Lento

Cecilia Zilliacus (violon), Bengt Forsberg (piano)

DB Production DBCD193

Amanda Maier (1853-1894)Trio avec piano en Mi bémol majeur (1873) II. Scherzo

Cecilia Zilliacus (violon), Kati Raitinen (violoncelle), Bengt Forsberg (piano)

DB Production DBCD193

Amanda Maier (1853-1894)9 pièces pour violon et piano (1879) IX. Allegro, ma non troppo. Frisch, schwedisch

Cecilia Zilliacus (violon), Bengt Forsberg (piano)

DB Production DBCD193

Amanda Maier (1853-1894)Concerto pour violon en ré mineur (1875)

Gregory Maytan (violon), Orchestre symphonique d'Helsinborg, direction Andreas Stoehr

DB Production DBCD193

Amanda Maier (1853-1894)Ungt mod (19 octobre 1878) Poème de Carl David af Wirsén

Sabina Bisholt (soprano), Bengt Forsberg (piano)

DB Production DBCD19

Amanda Maier (1853-1894)Sonate pour violon et piano en mi mineur (1878)

Cecilia Zilliacus (violon), Bengt Forsberg (piano)

DB Production DBCD193

Amanda Maier (1853-1894)Trio avec piano en Mi bémol majeur (1873) III. Andante Cecilia Zilliacus (violon), Kati Raitinen (violoncelle), Bengt Forsberg (piano)

DB Production DBCD193

Amanda Maier (1853-1894)Quatuor avec piano (1891) IV. Finale: Largo espressivo - Allegro vivace

Gregory Maytan, violon, Bernt Lysell, alto, Sara Wijk, violoncelle Ann Sofi Klingberg, piano

DB Production DBCD193