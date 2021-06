Alice Tegner, composer aussi pour les enfants

Alice Tegnér (1864-1943) a certes composé des oeuvres classiques "sérieuses", mais elle est surtout connue dans sa Suède natale en tant que compositrice de nombreuses chansons pour enfants. C'est cette partie de son catalogue qui a passé la postérité

Un grand catalogue de chansons

L'Étoile de Bethléem est un classique incontournable des fêtes de Noël suédoises. Cette chanson comme tant d'autres est bien d'Alice Tegnér. Sensible au caractère et la personnalité de la musique populaire de son pays, elle marque dès 1892 avec son premier recueil de la collection "Chante avec nous, maman !", d'emblée un vif succès. Elle en publiera 8 autres. Il est dommage cependant que son catalogue plus sérieux fut négligé, de même que sa carrière de pianiste de concert.

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis 1884, Göteborg : Création du « Trio en sol mineur » d'Elfrida Andrée

Programmation musicale

Alice Tegnér (1864-1943)Mors lilla Olle (paroles de Wilhelm Braun)

Enfants de l'école de musique d'Adolf Fredrik

Parlophone Sweden

Alice Tegnér (1864-1943)Bethlehems stjärna (1893) (L'Etoile de Bethléem) - Paroles de Viktor Rydberg

Anne Sofie von Otter (mezzo-soprano), Bengt Forsberg (harmonium)

DGG 459685-2

Alice Tegnér (1864-1943)/Arrangement : Robert Sund (1942-)Bethlehems stjärna (1893) (L'Etoile de Bethléem) - Paroles de Viktor Rydberg

Ensemble Calamus

Carus 83018

Alice Tegnér (1864-1943)Barnen leka mamma, pappa, barn Enfants de l'école de musique d'Adolf Fredrik

Parlophone Sweden

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Missa solemnis op 123 (1818-23) I. Kyrie

Elisabeth Söderström (soprano), Marga Höffgen (contralto), Waldemar Kmentt (ténor), Martti Talvela (basse), New Philharmonia Chorus et Orchestra, direction Otto Klemperer

EMI 7695382

Johannes Brahms (1833-1897)Un Requiem allemand op 45 (1865-68) VI. Denn wir haben hie keine bleibende Statt (Car nous n'avons ici aucune cité durable)

Choeur Arnold Schoenberg, Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Nikolaus Harnoncourt

RCA 88697720662

Ludvig Norman (1831-1885)Pièce de concert pour piano et orchestre op 54 (1850, rev en 1875 et 80)

Maria Verbaite (piano), Orchestre symphonique de l'Opéra de Norrland, direction Tommy B. Andersson

Sterling Records CDS 1095-2

Alice Tegnér (1864-1943)Loven Gud i himmelshöjd (Louez Dieu dans les cieux) Texte de Johan Olof Wallin

Danderyds Vokalensemble, direction Rikard Karlsson

Bis 2237

Alice Tegnér (1864-1943)Bromsarna de brumma (traditionnel)

Ensemble Nackabarnen, direction Carl-Bertil Agnestig

Parlophone Sweden

Alice Tegnér (1864-1943)Tre pepparkaksgubbar (paroles Astrid Gullstrand)

Enfants de l'école de musique d'Adolf Fredrik

Parlophone Sweden

Alice Tegnér (1864-1943)Mors namnsdag (paroles Paul Nilsson)

Enfants de l'école de musique d'Adolf Fredrik

Parlophone Sweden

Alice Tegnér (1864-1943)Sonate pour violon et piano (1901) I. Allegro

Bernt Lysell (violon), Lucia Negro (piano)

Musica Sveciae MSCD 528/529

Alice Tegnér (1864-1943)Sonate pour violon et piano (1901) IV. Allegro Bernt Lysell (violon), Lucia Negro (piano)

Musica Sveciae MSCD 528/529

Alice Tegnér (1864-1943)Långfredagsmotett (Texte Esaïe 53:5)

Danderyds Vokalensemble, direction Rikard Karlsson

Bis 2237

Alice Tegnér (1864-1943)Bä bä vita lamm (traditionnel)

Margret Jonsson (chant), Ensemble Mats Olsson

Parlophone Sweden

Liens

Manuscrit autographe de la sonate pour violon et piano d'Alice Tegnér