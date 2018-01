Alexandre Scriabine à Moscou en 1911 (1/5)

Aime la vie de tout ton être, et tu seras toujours heureux. Ne crains pas d'être ce que tu veux être, ne crains pas tes désirs. Ne crains pas la vie, ne crains pas les souffrances, car il n'y a pas de plus grande victoire que celle sur le désespoir. Tu dois être toujours rayonnant.

Alexandre Scriabine

Programmation musicale

Alexandre Scriabine (1872-1915)

Concerto pour piano op 20 (1896) I. Allegro

Garrick Ohlsson, piano, Philharmonie Tchèque, direction Libor Pesek

Supraphon C0C073008

2ème symphonie op 29 (1901 - création à Moscou 1903) IV. Tempestoso

Orchestre Symphonique d'Etat de Russie, direction Evgueni Svetlanov

Russian Disc RD CD 11057

Concerto pour piano op 20 (1896) II. Andante

Garrick Ohlsson, piano, Philharmonie Tchèque, direction Libor Pesek

Supraphon C0C073008

Sonate n°5 op 53 en fa# majeur (1907)

Igor Lovchinsky, piano

Ivory Classics 64405-77006

Concerto pour piano op 20 (1896) I. Allegro

Garrick Ohlsson, piano, Philharmonie Tchèque, direction Libor Pesek

Supraphon C0C073008

Serge Koussevitsky (1874-1951)

Valse op 1 pour contrebasse et orchestre

Rustem Gabdullin, contrebasse, orchestre SO CT et AR, direction I. Lapin'isch

Melodiya MEL CD 10 01313

Poème op 52 n°1 (1907) édité par Koussevitzky

Vladimir Ashkenazy, piano

Decca 4788155

Piotr Illitch Tchaikovsky (1840-1893)

Symphonie n° 5 op 64 IV. Finale

Orchestre symphonique de la Radio Télévision Russe, direction Vladimir Fedosseiev

Melodiya MCD 139

Concerto pour piano op 20 (1896) III. Allegro

Garrick Ohlsson, piano, Philharmonie Tchèque, direction Libor Pesek

Supraphon C0C073008

Bibliographie, liens, vidéos…

Couverture de la partition de Prométhée, ou le Poème du Feu (Alexandre Scriabine - 1911) illustrée Jean Delville (1867-1953)