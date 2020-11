Alceste de Gluck : entre Vienne et Paris

Alceste, opéra "réformateur" de Gluck, témoigne des scléroses et des volontés progressistes de son époque, dominée alors par l'opéra seria italien. Une oeuvre-phare, notamment par sa fameuse préface.

Gluck le réformateur

Au milieu du XVIIIe siècle, un petit groupe fait figure d'avant-garde viennoise de l'époque. Composé du compositeur Christopher Gluck, du danseur-chorégraphe Gasparo Angiolini et du librettiste Ranieri Calzabigi, ces artistes cherchent à secouer l'hégémonie de l'opera seria italien. Après leur Orfeo commun, Gluck et Calzabigi collaborent de nouveau pour Alceste, opéra "réformateur" où les deux auteurs illustrent de nouveaux principes musicaux, narratifs et scéniques.

Programmation musicale

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)Alceste (version Paris 1776) Ouverture

English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Philips 470293-2

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)Alceste (version Paris 1776) Acte I. Choeur "Dieux rendez-nous notre roi"

Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Philips 470293-2

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)Alceste (version Paris 1776) Acte I. Sc 1. Le Héraut "Peuples, écoutez ! et redoublez vos pleurs !

Ludovic Tézier (le Héraut), Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Philips 470293-2

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)Alceste (version Paris 1776) Acte I. Sc 2. Air d'Alceste "Grands Dieux !"

Anne Sofie von Otter (Alceste), English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Philips 470293-2

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)Alceste (version Paris 1776) Acte I. Sc 3. Le Grand Prêtre "Apollon est sensible"

Dietrich Henschel (le Grand Prêtre), Nicolas Testé (l'Oracle), Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Philips 470293-2

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)Alceste (version Paris 1776) Acte I. Sc 7. Air d'Alceste "Divinités du Styx"

Maria Callas (Alceste), Orchestre National de la Radiodiffusion Française, direction Georges Prêtre

EMI 5 59782 2

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)Alceste (version Paris 1776) Acte II. Sc 3. Duo Admète-Alceste "Je n'ai jamais chéri la vie"

Paul Groves (Admète), Anne Sofie von Otter (Alceste), English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Philips 470293-2

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)Alceste (version Paris 1776) Acte III. Sc 5. Hercule, Admète, Choeur souterrain "Ami, leur rage est vaine"

Dietrich Henschel (Hercule), Paul Groves (Admète), Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Philips 470293-2

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)Alceste (version Paris 1776) Acte III. Sc 6. Apollon "Poursuis, ô digne fils"

Ludovic Tézier (Apollon), English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Philips 470293-2

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)Alceste (version Paris 1776) Acte III. Sc 9 et dernière. Admète-Alceste, Choeur "Ô mes amis" Paul Groves (Admète), Anne Sofie von Otter (Alceste), Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Philips 470293-2