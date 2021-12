Adolphe Sax, un inventeur fécond

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur la vie du créateur de génie du saxophone et de pleins inventions, Adolphe Sax.

Du saxophone à la goudronnière

Adolphe Sax est un inventeur fécond, tellement fécond tant ses inventions sont nombreuses : quatre familles complètes d'instruments (les saxhorns, les saxotrombas, les saxophones et les saxtubas), ett c'est sans compter quelques inventions un peu plus bizarres, comme la goudronnière ou émanateur hygiéniques, et aussi le sifflet à vapeur, des méthodes pour ses instruments, des projets de réforme de notation musicale, une salle de concert en forme d'œuf, ou encore un mémoire sur l'influence des instruments à souffle sur les poumons… Mais si Adolphe Sax est un inventeur de génie et comme ça se passe souvent pour les personnalités un peu exceptionnelles, un caractère plutôt à part qui a donné lieu à une vie agitée, parsemée de malheurs, de procès et de faillites ! Un homme (nous dit sa biographe Malou Haine): « Volontaire, fier, conscient de sa valeur" et "qui n'admet pas la seconde place". Plus encore : "Lançant défi après défi, organisant des auditions publiques où les personnalités du monde musical étaient invitées à donner leur avis, Sax voulait sans cesse prouver sa supériorité." Une vie haute en couleur et en imagination à (re)découvrir…

Programmation musicale

Jean-Baptiste Arban (1825-1889)

Etude de style n°6 (Allegro Moderato)

Olivier Haas, saxhorn basse

Ricercar RIC 103-3

Jean-Baptiste Singelée (1812-1875)

Premier Quatuor pour saxophones op 53 (1857) III. Allegro vivace

Quatuor The Sax Players, sur saxophones d'Adolphe Sax, v.1870 et 1878

Ricercar RIC 341

Anton Eberl (1765-1807)

Potpourri en Trio op 44 pour clarinette, violoncelle et piano

Trio van Hengel (piano Mathias Müller, Vienne, v.1810)

RIC 103-1

Giacomo Meyerbeer (1791-1864)

Les Huguenots (1836) Acte V. Sc 2. Solo de clarinette basse

Guy Van Waas, clarinette basse attribuée à Adolphe Sax, Bruxelles, v.1840

Ricercar RIC 103-3

Jean-Baptiste Singelée (1812-1875)

Solo de concert pour saxophone baryton op 93 (1863)

Ulrich Berg, saxophone baryton Adolphe Sax, v.1878, Guy Penson, piano Erard, v. 1870

Ricercar RIC 341

Jean-Baptiste Singelée (1812-1875)

Concerto op 57 pour saxophone ténor et piano (1858)

Roland Schneider, saxophone ténor Adolphe Sax, v.1878, Guy Penson, piano Erard, v. 1870

Ricercar RIC 341

Jean-Baptiste Singelée (1812-1875)

Duo Concertant op 55 (1858) I. Risoluto

Christian Debecq, saxophone soprano Adolphe Sax, v.1860, Guy Goethals, saxophone alto Adolphe Sax, v.1878, Guy Penson, piano Erard, v. 1870

Ricercar RIC 341

Benoit Constant Fauconnier (1816-1898)

Quatuor. Andante con espressione

Jean-François Madeuf, saxhorn contralto, Pierre-Yves Madeuf, sahorn ténor, Joël Lahens, saxhorn baryton, Marc Girardot, saxhorn basse (saxhorns de Gautrot, Paris, v. 1870)

Mikhail Glinka (1804-1857) / Arangement Jens McManama

Ouverture de Rouslan et Ludmila (1842)

Quatuor de saxhorns Opus 333 : Corentin Morvan, Patrick Wibart, Jean Daufresne, Vianney Desplantes

Klarthe K024

Etienne Ozi (1754-1813)

Pas de manoeuvre

Orchestre d'harmonie des Gardiens de la Paix de Paris, direction Claude Pichaureau

Musifrance 245005-2

Frédéric Duvernoy (1765-1838)

Pas de manoeuvre

Orchestre d'harmonie des Gardiens de la Paix de Paris, direction Claude Pichaureau

Musifrance 245005-2

Michel-Joseph Gebauer (1763-1812)

Pas de manoeuvre

Orchestre d'harmonie des Gardiens de la Paix de Paris, direction Claude Pichaureau

Musifrance 245005-2

