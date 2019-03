1836, Adolphe Adam compose Le Postillon de Lonjumeau

La partition de M. Adam est pleine de goût, d'esprit, d'idées, de franche gaieté, de bonne humeur ; non pas qu'il ne se repose très souvent dans le cours de ces trois actes, mais aussi quand il a repris haleine, comme il va, tout en faisant claquer son fouet, son orchestre et ses chanteurs ! C'est donc un très grand succès, et très légitime et très durable, que M. Adam vient de remporter là. Quelle prodigieuse et habile facilité !