A Versailles, les Plaisirs de l'Île enchantée

Dans le but de mettre sa royauté en valeur, Louis XIV fait de Versailles le théâtre de nombreuses fêtes somptueuses. L'une d'elles, "Les Plaisirs de l'Isle Enchantée", est organisée en mai 1664. Au programme, Jean-Baptiste Lully et Molière se taillent la part du lion.

Un coup culturel et politique

Se posant en mécène, Louis XIV défend à l'occasion de la Fête ses artistes fêtiches : Lully et sa musique rutilante, Molière et sa plume brillante qui donne la première de Tartuffe. Mais il s'agit aussi de donner aux nobles de quoi les divertir. En effet, Louis XIV ne souhaite pas une deuxième Fronde, où parlements et nobles avaient tant contesté l'autorité royale qu'il avait dû fuir avec sa mère. La splendeur de la fête organisée par le Duc de Saint-Aignan parvient à éblouir son entourage et à la porter au-delà des frontières. À 25 ans, Louis XIV est d'ores et déjà le Roi-Soleil

Programmation musicale

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Les airs de trompettes, timbales et hautbois pour le Carrousel de Monseigneur (1662) I. Prélude

La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Accord 461 811-2

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Les airs de trompettes, timbales et hautbois pour le Carrousel de Monseigneur (1662) II. Menuet

La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Accord 461 811-2

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Acis et Galatée (1686) Chaconne

Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Erato 0630-10702-2

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Les Plaisirs de l'Île enchantée LWV 22 (1664) 1ère journée. Ouverture

Capriccio Stravagante, Les 24 Violons, direction Skip Sempé

Paradizo PA0010

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Le Ballet de la nuit (1653) Le Roi représentant le Soleil levant

Musica Antiqua de Cologne, direction Reinhardt Goebel

DGG 463446-2

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Isis LWV 54 (1677) Prologue. Sc 1. "C'est lui dont les dieux ont fait choix"

Céline Scheen (soprano), Choeur Ex Tempore, Musica Antiqua de Cologne, direction Reinhardt Goebel

DGG 463446-2

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Armide (1686) Acte V. Passacaille

Musica Antiqua de Cologne, direction Reinhardt Goebel

DGG 463446-2

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Les airs de trompettes, timbales et hautbois pour le Carrousel de Monseigneur (1662) III. Gigue La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Accord 461 811-2

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Les plaisirs de l'île enchantée (1664) Entrée des Quatre Saisons

La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne

Accord 461 811-2

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) / Molière (1622-1673)La Princesse d'Elide (1664) Premier intermède. Le récit de l'Aurore "Quand l'amour à vos yeux"

Isabelle Poulenard (l'Aurore), Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Erato ECD 75361

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) / Molière (1622-1673)La Princesse d'Elide (1664) Premier intermède. Le réveil des valets de chiens

Gilles Ragon (haute-contre), Michel Laplénie (taille), Bernard Deletré (basse), Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Erato ECD 75361

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Phaëton (1683) Acte III. Sc 5. Entrée des furies

Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Château de Versailles CVS015

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Armide (1686) Acte V. Sc 5. Scène finale

Marie-Adeline Henry (Armide), Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Aparte AP135D

