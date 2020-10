33 ans de l'esquisse à la consécration : Samson et Dalila de Saint Saëns

Le succès de Samson et Dalila a occulté les autres ouvrages lyriques de Saint-Saëns. Pourquoi un tel succès ? Retour sur un monument de l'opéra français.

Une genèse longue

Lorsque Saint-Saëns parle à Liszt de son opéra Dalila, il y a déjà 11 ans qu'il y travaille, et il va se passer encore 7 ans pour que la création ait lieu, à Weimar. Puis encore 13 ans pour la première audition en France, à Rouen et à Paris, et encore deux ans pour que l'oeuvre entre à l'Opéra de Paris. Il se passera donc 33 ans entre le début de son travail (1859) et la consécration parisienne (1890) !

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns (1835-1921)Samson et Dalila (1859-1877) Acte I. Sc 1. Choeur des Hébreux "Dieu d'israël"

Choeur et Orchestre de Paris, direction Daniel Barenboim

DGG 413297-2

Camille Saint-Saëns (1835-1921)Samson et Dalila (1859-1877) Acte I. Sc 1. Air de Samson "Arrêtez, ô mes frères"

Placido Domingo (Samson), Choeur et Orchestre de Paris, direction Daniel Barenboim

DGG 413297-2

Camille Saint-Saëns (1835-1921)Samson et Dalila (1859-1877) Acte I. Sc 6. Dalila, Samson, le Vieil Hébreu "Je viens célébrer la victoire"

Waltraut Meier (Dalila), Placido Domingo (Samson), Samuel Ramey (le Vieil Hébreu), Orchestre de l'Opéra Bastille, direction Myung Whun Chung

EMI 7544702

Camille Saint-Saëns (1835-1921)Samson et Dalila (1859-1877) Acte I. Sc 6. Dalila "Printemps qui commence"

Waltraut Meier (Dalila), Orchestre de l'Opéra Bastille, direction Myung Whun Chung

EMI 7544702

Camille Saint-Saëns (1835-1921)Samson et Dalila (1859-1877) Acte II. Sc 2. Air de Dalila "Amour viens aider ma faiblesse"

Rita Gorr (Dalila), Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction André Cluytens

EMI 5 85333 2

Camille Saint-Saëns (1835-1921)Samson et Dalila (1859-1877) Acte II. Sc 3. Air de Dalila "Mon coeur s'ouvre à ta voix"

Waltraut Meier (Dalila), Placido Domingo (Samson), Orchestre de l'Opéra Bastille, direction Myung Whun Chung

EMI 7544702

Camille Saint-Saëns (1835-1921)Samson et Dalila (1859-1877) Acte III. Sc 1. Air de Samson "Vois ma misère hélas"

Placido Domingo (Samson), Orchestre de l'Opéra Bastille, direction Myung Whun Chung

EMI 7544702

Camille Saint-Saëns (1835-1921)Samson et Dalila (1859-1877) Acte III. Sc 2. Bacchanale

Orchestre de l'Opéra Bastille, direction Myung Whun Chung

EMI 7544702

Camille Saint-Saëns (1835-1921)Samson et Dalila (1859-1877) Acte III. Sc 3. Finale

Placido Domingo (Samson), Choeur et Orchestre de l'Opéra Bastille, direction Myung Whun Chung

EMI 7544702