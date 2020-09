27 octobre 1901, Paris : Debussy, Trois Nocturnes

A l'aube du XXème siècle, Claude Debussy commence à être connu du public pour ses mélodies, quelques-unes de ses pièces pour piano et pour le Prélude à l'après-midi d'un faune. Le compositeur de 39 ans souhaite prendre une nouvelle direction. Choisissant le titre Nocturnes, en référence au peintre James Abbott McNeill Whistler, il entame un triptyque symphonique avec chœur de femmes

Le titre "Nocturnes" veut prendre ici un sens plus général et surtout plus décoratif. Il ne s'agit pas de la forme habituelle du Nocturne, mais de tout ce que ce mot contient d'impressions et de lumières spéciales. Nuages : c'est l'aspect immuable du ciel avec la marche lente et mélancolique des nuages, finissant dans une agonie grise, doucement teintée de blanc. Fêtes : c'est le mouvement, le rythme dansant de l'atmosphère avec des éclats de lumières brusque, c'est aussi l'épisode d'un cortège (vision éblouissante et chimérique) passant à travers la fête, se confondant avec elle ; mais le fond reste, s'obstine et c'et toujours la fête et son mélange de musique, de poussière lumineuse participant à un rythme total. Sirènes : c'est la mer et son rythme innombrable, puis, parmi les vagues argentées de lune, s'entend, rit et passe le chant mystérieux des Sirènes.