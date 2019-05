2012, George Benjamin : Création de son opéra ''Written on Skin''

"Pour achever cette œuvre, j'ai arrêté ma vie. Je ne voyageais plus, je ne dirigeais plus, je n'enseignais plus, je ne prenais pas de vacances, je n'ai jamais travaillé autant, mais je me suis installé dans un rythme qui finalement m'a convenu, m'a aidé…/… Après ces longs mois d'isolement, j'ai été récompensé par les joies du travail en collaboration et une atmosphère joyeuse qui contrastaient avec la noirceur de ce que raconte ''Written on Skin'', une histoire violente et cruelle d'amour et de mort."George Benjamin

Programmation musicale

George Benjamin (né en 1960)

Written on Skin (2009-2012) Part I. Sc 1. "Strip the cities of brick"

Rebecca Jo Loeb, Ange 2, Allan Clayton, Ange 3, Bejun Mehta, Ange 1, Mahler Chamber Orchestra, direction George Benjamin

(enregistré à Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, les 7 et 14 juillet 2012)

Nimbus 5885/6

Written on Skin (2009-2012) Part I. Sc 2. "Stand here look"

Christopher Purves, Le Protecteur, Mahler Chamber Orchestra, direction George Benjamin

Written on Skin (2009-2012) Part I. Sc 4. "The woman takes off her shoes"

Barbara Hannigan, Agnes, Bejun Mehta, Le Garçon, Mahler Chamber Orchestra, direction George Benjamin

Written on Skin (2009-2012) Part I. Sc 6. "Woman alone night"

Barbara Hannigan, Agnes, Bejun Mehta, Le Garçon, Mahler Chamber Orchestra, direction George Benjamin

Written on Skin (2009-2012) Part II. Sc8. "The protector wakes up"

Christopher Purves, Le Protecteur, Barbara Hannigan, Agnes, Mahler Chamber Orchestra, direction George Benjamin

Written on Skin (2009-2012) Part III. Sc 14. "Woman and her Protector"

Christopher Purves, Le Protecteur, Barbara Hannigan, Agnes, Mahler Chamber Orchestra, direction George Benjamin

Written on Skin (2009-2012) Part III. Sc 15. "This - says the angel - shows the Woman Falling"

Bejun Mehta, Le Garcon, L'Ange 1, Mahler Chamber Orchestra, direction George Benjamin

Nimbus 588/6