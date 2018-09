2001, Evgeny Svetlanov crée à Paris son Poème pour violon

Ma création musicale est une continuation de la grande tradition Russe. Ça peut paraître une position conservatrice dans l'ère moderne, mais j'ai la foi dans la postérité...J'aime les mélodies longues et chantantes, et les harmonies claires et riches qui en ressortent — ou alors exactement le contraire, comme chez Mahler, mon compositeur préféré depuis toujours.

Evgeny Svetlanov, 1995